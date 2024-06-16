Какой церковный праздник отмечают 17 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

17 июня православные верующие по новому церковному календарю вспоминают мучеников Савела, Исмаила и Мануила. В народе день прозвали Мануйло и Савелия. О традициях и приметах 17 июня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

17 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящие праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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17 июня по новому календарному стилю (30 июня - по старому) - день памяти великомучеников Мануила, Савела и Исмаила.

Мануил, Савел и Исмаил были братьями и жили в IV веке, в Персии. Их мать была христианкой и воспитала сыновей также в христианской вере. Когда братья подросли, то поступили на военную службу.

Персидский царь отправил их в качестве послов к императору Юлиану Отступнику. Братьев хорошо встретили, накормили и напоили, и пригласили на языческий праздник с жертвоприношением. Братья отказались, ссылаясь на веру в Христа, император Юлиан разгневался и вопреки всем правилам заключил посланников в темницу. Затем братьев велели пытать, но и во время пыток они славили Бога. Тогда император приказал казнить послов. Когда об этом узнал персидский царь, то объявил войну Юлиану. По преданию, императора убил святой великомученик Меркурий.

Церковный праздник 17 июня по старому стилю

17 июня по старому календарному стилю вспоминают святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского.

О чем говорят приметы на 17 июня

По приметам дня судят о погоде:

яркое солнце с утра - завтрашний день будет пасмурным;

закат багряный - будет сильный ветер и ненастье;

радуга появилась вечером - хорошая погода установится до конца лета.

В народном календаре 17 июня - праздник Мануйло и Савелия, Солнцестой. По поверьям в этот день солнце останавливается - этим пользуется нечисть и всячески пытается навредить человеку. Поэтому день с давних пор считается одним из самых недобрых в году.

Что нельзя делать 17 июня

Сегодня, как и в любой другой день, церковь выступает против ссор, обид, клеветы, жадности, зависти, уныния. Запрещается отказывать в помощи просящему.

Народные приметы этого дня не советуют давать деньги в долг - сам окажешься в долгах, нельзя ругаться и выяснять отношения - можно отвадить благополучие. Также по народным поверьям 17 июня лучше провести дома - тише воды и ниже травы, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Что можно делать 17 июня

У святых мучеников Савела, Исмаила и Мануила просят укрепления веры в Господа и помощи в благочестивых делах. Святые помогают вынести жизненные испытания, им молятся, чтобы помириться с близкими и уладить семейные неурядицы.

День Мануйло и Савелия считается благоприятным для домашних хлопот - можно делать уборку, стирать, выбрасывать все старое. Считается, что вечером нужно накрыть стол для родственников или соседей: чем больше блюд будет на столе - тем более удачным будет год. За столом нужно обязательно пошуметь, чтобы все лихое обошло дом стороной.

17 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Кирилл, Максим, Никита, Климент, а по старому стилю - Александр, Валерий, Кирилл, Леонтий, Мария, Марк, Николай.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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