Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 12 сентября по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

12 сентября по новому церковному календарю заканчивается празднование Рождества Пресвятой Богородицы. Также в этот день почитают священномученика Автонома. В народном календаре день получил название Артамон Змеевик. Рассказываем о традициях и приметах 12 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

12 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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12 сентября по новому церковному календарю (25 сентября по старому) - день памяти священномученика Автонома Италийского, епископа.

Автоном жил во времена правления императора-язычника Диоклетиана и был епископом в городе Пренесте. Когда начались гонения на христиан, Автоному пришлось уйти в другое поселение - Сорею, где его приютил благочестивый Корнилий. Там епископ много проповедовал, обратил в христианскую веру немало людей, построил церковь в честь Архангела Михаила и сделал Корнилия диаконом.

Но сам Автоном решил пойти в другие места, чтоб проповедовать и там. Вернулся он лишь через несколько лет и рукоположил Корнилия в епископы. Когда Автоном попал в соседнее селение, то под влиянием его проповеди там разрушили языческий храм. Языческие жрецы не простили этого епископу и убили его во время богослужения. Мощи святого нашли нетленными через 60 лет и создали храм во имя священномученика Автонома.

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12 сентября отмечают также отдание (завершение) праздника Рождества Пресвятой Богородицы, который длится с 8 сентября. В этот день храмах проходят торжественные службы, посвященной Божией Матери.

Церковный праздник 12 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских.

О чем говорят приметы на 12 сентября

По приметам дня ориентируются, какой будет погода в ближайшее время и зима:

если к этому дню на березах и дубах все листья опали - к теплой зиме, а если много листвы - будет суровая зима;

хорошая погода в этот день - продержится еще несколько дней;

много желудей уродилось - следующий год будет урожайным.

В народе 12 сентября - праздник Артамон Змеевик, имя Автоном переделали для благозвучия, а Змеевиком прозвали, так как змеи в этот день прячутся в норы.

Что нельзя делать 12 сентября

12 сентября, как и на праздник Рождества Богородицы, а также в любой другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы, осуждения, выступает против зависти, жадности, мести и отчаяния. Нельзя отказывать тем, кто просит о помощи.

По По возможности в этот день следует избегать тяжелой работы. По народным приметам нельзя стричь волосы и ногти. Также 12 сентября не советуют идти в лес - велика вероятность встретить там змей.

Что можно делать 12 сентября

В отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы принято делать то же, что и в сам праздник - хорошо пойти на службу в храм, помолиться, поблагодарить Богородицу за все и попросить не оставлять в трудную минуту.

Хорошов этот день сделать какое-то благое дело - добро вернется сторицей.

12 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.

По старому стилю именины празднуют Федор, Иван, Павел, Алексей, Игнатий, Степан, Евгения, Елизавета, Ангелина, Василий.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с датами по старому и по новому стилю.

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