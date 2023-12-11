Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

12 декабря по новому церковному календарю вспоминают святого Спиридона Тримифунтского, который имел дар чудотворения. В народном календаре - Спиридонов день.О традициях праздника, запретах, народных приметах и кого почитают 12 декабря по старому стилю - в материале.

12 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

12 декабря (25 декабря по старому стилю) - день памяти святого Спиридона Тримифунтского, святого, исцелявшего от недугов и воскрешавшего людей.

Спиридон родился и жил на Кипре в III-IV веках. Его родители были земледельцами и скотоводами, поэтому Спиридон с детства был приучен к труду: он пас овец и коз. Так его изображали позже на иконах - в пастушьей шапочке.

Видео дня

Мальчик был добрым и очень отзывчивым, за что получил дар чудотворения. Он лечил больных, изгонял бесов. Слава о нем дошла до императора Константина, и тот решил назначить Спиридона епископом города Тримифунт.

Со святым Спиридоном связано немало чудес: известно, что он не только исцелял тяжелобольных, но и оживлял умерших. В житии говорится, что святитель молитвами предотвратил последствия страшной засухи на Кипре, он вызвал дождь и исцелил домашних животных, не дав людям погибнуть от голода. Также Спиридон вылечил императора Константина, который умирал от тяжелой болезни. Однажды епископу довелось воскресить умершего младенца - к Спиридону пришла его мать и умоляла вернуть долгожданного ребенка. Святой оживил младенца, а потом вернул к жизни и мать, которая сама чуть не умерла от увиденного.

Сам Спиридон заранее знал о своей смерти. Накануне он много молился и призывал любить Иисуса Христа и своих ближних. Похоронен святитель в храме Святых апостолов, в Тримифунте.

Праздник 12 декабря по старому стилю - день памяти святого Парамона и еще 370 мучеников. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 29 ноября.

О чем говорят приметы на 12 декабря

По приметам дня ориентируются, какой будет погода в ближайшее время:

небо с утра красное - весь декабрь будет стоять ясная погода;

с утра метель - непогода продержится неделю;

ночью на небе ярко светят звезды - будет похолодание, а если звезды тусклые - наступит оттепель.

В народном календаре 12 декабря - праздник Спиридонов день, Спиридон Солнцеворот. Считалось, что в этот день святой Спиридон поворачивает солнце к лету и прогоняет зиму.

Что нельзя делать 12 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ссориться с близкими;

отказывать в милостыне нуждающимся - можно самим отказаться в трудном финансовом положении;

нарушать правила поста.

По народным приметам в этот день не стоит носить старые вещи - это к нищете и неудачам, а также отправляться в дорогу. Также на Спиридона опасаются идит в лес: считается, что в это время можно ненароком разбудить медведя.

Что можно делать 12 декабря

В этот день можно пойти в церковь, поставить свечу и помолиться святому - о здоровье детей, родителей, содействие в браке. Также считается, что святитель помогает людям, которых несправедливо осудили или обвинили, оберегает от тревоги, нищеты и болезней, просят у Спиридона сохранить здоровье, деньги и покой.

В этот день в старину старались не работать - делали небольшую передышку. Днем открывали окна, чтобы воздух и солнце прогнали из дома зло и беды.

Тем, кто соблюдает пост, в этот день можно есть горячую пищу с маслом. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

12 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр и Спиридон.

Вас также могут заинтересовать новости: