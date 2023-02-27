27 февраля отмечают именины Кирилла.

Именины Кирилла празднуются несколько раз в году, в том числе и 27 февраля - сегодня почитают святого Кирилла, автора первой славянской азбуки.

Ранее мы рассказывали, какой церковный праздник 27 февраля 2023 отмечают православные.

Когда день ангела Кирилла

По церковному календарю именины Кирилла, кроме 27 февраля, отмечают еще несколько раз в году: 31 января, 1 октября - Кирилл Радонежский, схимонах, отец преподобного Сергия Радонежского; 31 января - Кирилл Александрийский; 17 февраля, 24 мая - Кирилл Философ, Моравский, равноапостольный, учитель Словенский.

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Имя Кирилл имеет древнегреческое происхождение, в переводе означает "Господин" или "Владыка", а с персидского - "Солнце".

Именины Кирилла - поздравления с днем ангела

Мы подготовили поздравления для Кириллов, которыми можно порадовать именинников в их праздник.

Кирилл, желаю водопада

Из позитива и добра,

Успеха звездного парада,

С фортуной песен до утра.

Я по душе желаю дела,

Не знать унынья и простуд,

Желаю, чтобы счастье зрело,

Плоды роняя там и тут.

Пусть будет радостно-уютный

В твоей судьбе любой из дней,

И если ветер - то попутный

От всей души тебе, Кирилл,

Желаю счастья и удачи,

Чтоб все, о чем судьбу просил,

С днем ангела тебя, Кирилл!

Ты носишь имя "Повелитель".

Желаю, чтоб ты счастлив был,

Чтоб жизнь цветной и доброй видел.

Умеешь ты подать себя,

Умеешь в силы свои верить.

Удачи пожелаю я

Доброго и замечательного Кирилла поздравляю с праздником души и сердца. Желаю счастливой и радостной истории твоей жизни, украшенной добрыми эпизодами и сюжетом благополучия, прекрасного настроения и большой удачи на пути к заветной мечте, крепкого здоровья и неугасаемой любви в сердце.

***

С днем ангела, Кирилл! Пусть твой крылатый защитник убережет тебя от непогоды, ненужной печали, глупых идей, плохих людей, злых дней. Пусть в твоей жизни всегда правит счастье и любовь и пусть твой путь будет усеян звездами удачи и надежды.

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