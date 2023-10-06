Какой завтра праздник отмечают верующие, главные запреты дня и у кого именины.

7 октября по новому церковному календарю вспоминают святого Сергия Печерского, а также мучеников Сергия и Вакха. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

7 октября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

7 октября (20 октября по юлианскому календарю) - день памяти преподобного Сергия Печерского и святых мучеников Сергия и Вакха.

Мученики Сергий и Вакх жили в III-IV веках и были военачальниками в войске императора Максимиана. Это были языческие времена, но Сергий и Вакх были христианами. Правитель не знал об этом, но ему донесли, что военачальники не почитают богов - в то время это приравнивалось к государственному преступлению. Сергия и Вакха разжаловали, забрали у них все знаки отличия и переодев в женскую одежду стали водить по городу с железными обручами на шеях. Таким образом мужчин пытались заставить отречься от веры. Но они этого не сделали - тогда их отдали на расправу Антиоху, правителю восточной части Сирии. Вакха забили мечами до смерти, а Сергия, обув в железные сапоги с набитыми гвоздями, отвели в другой город и там казнили.

Видео дня

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Сергий Послушливый Печерский жил в XII-XIII веках. О его жизни известно немного. Прославился он тем, что отрекся от своей воли и во всем слушался лишь своего настоятеля. За это преподобного прозвали Послушливым.

Церковный праздник 7 октября по старому стилю - день памяти святой равноапостольной Феклы Иконийской. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 24 сентября.

Приметы на 7 октября

Приметы дня говорят о том, какой будет зима:

если на деревьях еще много листвы - морозы придут нескоро;

гром в этот день - зимой будет мало снега;

на дубе много желудей - жди теплую зиму и урожайное лето;

птицы низко летают - к ранеей и холодной зиме;

на рябине много ягод - зимой будут большие холода.

В народном календаре 7 октября - праздник Сергей Зимний. Этот день считается началом зимы - по ночам уже могут быть заморозки.

Что нельзя делать 7 октября

Что сегодня нельзя делать:

ссориться, ругаться, желать зла;

жаловаться на жизнь - счастье отвернется;

переносить запланированные дела - могут не удаться;

принимать подарки от незнакомых людей - можно перенять их неудачи.

Главный запрет дня: считается, что на Сергея Зимнего нельзя заниматься выпечкой - месить тесто, сеять муку, печь или жарить, иначе не будет материального благополучия.

Что можно делать 7 октября

С утра можно пойти в церковь или помолиться святым дома - у них просят поддержки, чтобы пережить предстоящие холода.

В старину 7 октября начинали топить печь и поручали это самым младшим - считалось, что тогда будет тепло всю зиму. Выходя в этот день из дома, нужно взять с собой хоть что-то новое, подойдет даже носовой платок - считается, что это принесет здоровье.

7 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Сергей, Николай, Марк, Юлиан, Пелагея, Иосиф.

Ранее мы публиковали православный календарь на октябрь 2023 с датами по новому стилю.

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