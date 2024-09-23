Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 24 сентября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

24 сентября по новому церковному календарю вспоминают преподобного Феодосия Манявского и первомученицу равноапостольную Феклу. О традициях и приметах 24 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

24 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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24 сентября по новому церковному календарю (7 октября по старому) - день памяти преподобного Феодосия Манявского и первомученицы равноапостольной Феклы.

24 сентября по новому стилю вспоминают украинского святого - преподобного Феодосия Манявского. Он был одним из основателей Манявского Скита - монастыря (с. Манява на Ивано-Франковщине), который еще называют украинским Афоном.

Когда и где родился Феодосий, неизвестно. В монастырь он пришел, будучи диаконом, с 1608 года был помощником Иова Манявского, первооснователем монастыря. Феодосий не хотел принимать сан священника долгое время, но в 1613 году его таки благословили на служение.

Когда в 1621 году умер преподобный Иов, то игуменом монастыря стал Феодосий. Он наследовал Иова и так же, как и он, руководил монастырем – держал все в порядке, придерживался строгой и благочестивой жизни. О Феодосии знали далеко за пределами монастыря - в Карпатах, Галиции, на Волыни, Буковине, в Молдавии, Румынии. Люди говорили, что преподобный жил, как ангел, а украинский церковный деятель Петр Могила так писал о Манявском ските: "Если хотите увидеть слуг Божьих в человеческом обличье, то пойдите в Карпаты, где своим служением 200 ангелов посвятили свою жизнь Богу".

Во времена правления Феодосия Манявский скит признали главным около 250 монастырей Львовской, Черновицкой, Перемышлянской епархий, а также в Молдове. От польских королей скит получил право собственности на землю, освобождение от уплаты налогов и другие привилегии. Умер Феодосий 24 сентября 1629 года, похоронен в монастырской Крестовоздвиженской церкви. В 1994 году игумена Феодосия канонизировали.

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24 сентября - день святой Феклы Иконийской. Фекла родилась в I веке в городе Иконии (сейчас это турецкий город Конья), в богатой и знатной семье. В детстве она ни в чем не нуждалась, получила хорошее образование, а когда выросла, то обручилась с юношей Фамиридом. Как раз в это время в город пришел апостол Павел, который проповедовали об Иисусе Христе. Послушав его проповедь, Фекла решила принять христианскую веру и не выходить замуж. Но ее жениху это не понравилось - он пожаловался на апостола правителю города, якобы Павел советует девушкам отказываться от замужества.

Апостола бросили в темницу, а Фекла тайно ночью проникла к нему и три дня и ночи провела там в молитвах в ногах проповедника. После девушку нашли, Павла приговорили к изгнанию, а Феклу решили сжечь на костре. Но во время казни произошло чудо - среди ясного неба пошел дождь и погасил пламя. Тогда Феклу тоже изгнали из города, и она отправилась вслед за апостолом.

Поселилась девушка в Селевкии, она обрела дар исцеления и многих за свою жизнь обратила в христианскую веру. Слава о ней разошлась по окрестностям, что было не на руку местным знахарям. Они наняли мужчин, чтобы осквернить женщину, но Фекле удалось сбежать. В какой-то момент перед ней расступилась гора и спрятала ее в своих недрах. Там и почила святая Фекла.

Над этой пещерой построили монастырь святой Феклы - в сирийском городе Маалула, там хранится часть мощей святой. Еще часть - находится на Кипре, в женском монастыре святой Феклы возле города Ларнака и в Милане, в соборе Дуомо.

Церковный праздник 24 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти преподобной Феодоры Александрийской Младшей.

О чем говорят приметы на 24 сентября

По приметам дня ориентируются, какими будут погода, осень и зима:

если на деревьях еще много листвы - морозы будут нескоро;

гром в этот день - зимой будет мало снега;

грибов много - снега много будет, и наоборот;

пчелы еще летают и собирают мед - осень будет теплая;

чайки высоко в небе - будет ветренно.

В народном календаре 24 сентября - праздник Фекла Запрядальница, день Феклы Заревницы. В этот день в старину проходили хлебные замолотки - молотили жито, а ныне в это время копают на огородах и полях свеклу.

Что нельзя делать 24 сентября

24 сентября Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, вытупает против зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать тем, кто просит о помощи.

Народные приметы дня не советуют брать деньги взаймы и отдавать долги.

Что можно делать 24 сентября

В молитвах к Феодосию Манявскому обращаются с просьбами избавить от всяких бед, скорбей и болезней духовных и телесных. Святой Фекле молятся о счастливом браке и крепкой семье, просят исцеления от болезней глаз и кожи, а также от ожогов.

В этот день хорошо идти за грибами, заниматься несложными домашними делами. 24 сентября также благоприятный день для свадьбы, в народе говорят так: все, что завяжешь в этот день - уже не развязать.

24 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Павел, Василий, Сергей, Фекла, Степан, Андрей, Давид, Виталий, Владислав.

По старому стилю именины празднуют Татьяна, Василий, Петр, Глеб, Андрей, Николай, Климент, Константин, Гавриил, Иван.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с датами по старому и по новому стилю.

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