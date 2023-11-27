Какой сегодня праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

28 ноября по новому церковному календарю вспоминают святого преподобномученика и исповедника Стефана Нового. В народном календаре - Сойкин день. О традициях праздника, запретах, народных приметах и кого почитают 28 ноября по старому стилю - рассказываем в материале.

28 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

28 ноября (11 декабря по старому стилю) - день памяти преподобномученика Стефана Нового.

Преподобномученик Стефан Новый родился в 715 году в Константинополе. Это были времена, когда в Византийской империи царило учение иконоборцев. То есть, иконы были официально запрещены, а христиане, которые их почитали, попадали под гонения. Поэтому семья Стефана вынуждена была скрываться, а сам Стефан ушел к блаженному отшельнику Иоанну на гору святого Авксентия.

Видео дня

Со временем на этой горе образовался монастырь, а его игуменом стал Стефан. Об обители и почитании икон в ней донесли императору. Он приказал арестовать игумена - так Стефан оказался в ссылке на одном из удаленных островов. Однако и там в скором времени он собрал общину учеников. Тогда было решено бросить игумена и других христиан в темницу. Но иконоборцы прогадали: заключенные игумен и его ученики создали в тюрьме монастырь, а к стенам тюрьмы стали приходить люди и просить помолиться за них. Трудно представить гнев императора, который узнал об этом. Но устроить суд над Стефаном он не мог - побоялся народного гнева. Поэтому к святому подослали наемных убийц, а когда те не справились, то император оклеветал Стефана - якобы тот хочет свергнуть его с престола. И разъяренные воины убили игумена. Предание гласит, что на следующий день после смерти на Константинополь обрушились буря и мгла.

Праздник 28 ноября по старому стилю - день памяти трех святых Гурия, Самона и Авива, а также Паисия Величковского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 15 ноября.

О чем говорят приметы на 28 ноября

По приметам дня судят, какой будут зима и весна:

если снег выпал в этот день - до весны уже не растает;

ветер завывает - не затихнет до конца декабря;

тепло и идет мокрый снег - май будет теплый, а весной - много дождей.

В народном календаре 28 ноября - праздник Сойкин день. Было замечено, что именно в этот день птицы сойки, которые всегда ластятся к людям, обязательно прилетают к жилью.

Что нельзя делать 28 ноября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ругаться и ссориться;

отказывать в помощи просящим;

нарушать правила поста;

обижать птиц и животных.

По народным приметам не стоит в этот день давать в долг - считается, что так можно отдать свое счастье. Но правильным будет только не предлагать что-то одолжить, но если просят помочь - то это нужно сделать.

Что можно делать 28 ноября

В этот день можно пойти в храм. Святого мученика Стефана просят о заступничестве, избавлении от недугов, помощи в трудный жизненный период. Тем, кто соблюдает пост, разрешается горячая пища с маслом и рыба. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

В народе считается, что в этот день следует прислушиваться к советам старших - они помогут решить сложные задачи. Хорошая примета - увидеть сойку, а еще лучше - услышать ее пение. Соек в народе считают особенными - за их яркое оперение и умение подражать голосам людей. Верят, что сойка - вещая птица. Встреча с ней, особенно в этот день - это счастливый знак, а загаданное желание - обязательно сбудется. Также в народе верят, что на крыльях у сойки спрятаны крошечные зеркала, в которых можно увидеть свое будущее.

28 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Тимофей, Николай, Григорий, Даниил, Федор, Константин, Павел, Сергей, Алексей, Анна.

Вас также могут заинтересовать новости: