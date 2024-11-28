Наши предки 28 ноября лечили зубы, заботились о лошадях и занимались гаданиями на будущее. Узнайте, какой сегодня праздник наступает у украинцев, что строго запрещено делать и какие есть приметы на счастье.
Что отмечаем 28 ноября - праздник в Украине
По новому стилю верующие чтят преподобномученика Стефана Нового. По старому стилю вспоминают мучеников Гурия, Самона и Авия. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 28 ноября отмечают христиане.
В народе эта дата получила название Сойкин день. Очень счастливой приметой считается увидеть сойку сегодня. А если птица залетела во двор или села на дом, то его жителей ждет большая удача на весь следующий год.
Крестьяне в праздник сегодня заботились о лошадях. Коней вкусно кормили, расчесывали гриву, меняли подковы. Животных берегли от работы и переводили в утепленный хлев.
Сегодняшний день считается удачным для лечения зубов и любых стоматологических операций. Они обязательно пройдут удачно, а боль после манипуляций врача быстро пройдет.
Девушки 28 ноября занимались гаданиями на будущее и суженых. И хотя церковь осуждает такие занятия, они все равно были популярны у молодежи.
Кто родился 28 ноября - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек имеет знак зодиака Стрелец. Именинники этого дня решительные, уверенные, отважные. Не боятся быть новаторами. Жаждут острых ощущений. Они очень требовательны к себе и стремятся к саморазвитию.
Что нельзя делать 28 ноября
Мужчинам сегодня нельзя повышать голос на жену, спорить и конфликтовать.
Запрещено в праздник 28 ноября жаловаться на свою судьбу, врать, прибедняться, завидовать другим - такие действия навлекут беду.
Поскольку продолжается Рождественский пост, нельзя есть мясо, сыр и молочные продукты.