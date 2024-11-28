Народный праздник 28 ноября известен под названиями Сойкин день, Гурьев день, Гурий Морозный.

Наши предки 28 ноября лечили зубы, заботились о лошадях и занимались гаданиями на будущее. Узнайте, какой сегодня праздник наступает у украинцев, что строго запрещено делать и какие есть приметы на счастье.

Что отмечаем 28 ноября - праздник в Украине

По новому стилю верующие чтят преподобномученика Стефана Нового. По старому стилю вспоминают мучеников Гурия, Самона и Авия. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 28 ноября отмечают христиане.

В народе эта дата получила название Сойкин день. Очень счастливой приметой считается увидеть сойку сегодня. А если птица залетела во двор или села на дом, то его жителей ждет большая удача на весь следующий год.

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Крестьяне в праздник сегодня заботились о лошадях. Коней вкусно кормили, расчесывали гриву, меняли подковы. Животных берегли от работы и переводили в утепленный хлев.

Сегодняшний день считается удачным для лечения зубов и любых стоматологических операций. Они обязательно пройдут удачно, а боль после манипуляций врача быстро пройдет.

Девушки 28 ноября занимались гаданиями на будущее и суженых. И хотя церковь осуждает такие занятия, они все равно были популярны у молодежи.

Кто родился 28 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак зодиака Стрелец. Именинники этого дня решительные, уверенные, отважные. Не боятся быть новаторами. Жаждут острых ощущений. Они очень требовательны к себе и стремятся к саморазвитию.

Что нельзя делать 28 ноября

Мужчинам сегодня нельзя повышать голос на жену, спорить и конфликтовать.

Запрещено в праздник 28 ноября жаловаться на свою судьбу, врать, прибедняться, завидовать другим - такие действия навлекут беду.

Поскольку продолжается Рождественский пост, нельзя есть мясо, сыр и молочные продукты.

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