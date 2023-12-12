Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

13 декабря по новому церковному календарю вспоминают мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария, пострадавших за веру в Христа. В народном календаре - Евстратиев день.О традициях праздника, запретах, народных приметах и кого почитают 13 декабря по старому стилю - рассказываем ниже.

13 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

13 декабря (26 декабря по старому стилю) - день памяти иноков Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария.

Евстратий Севастийский жил в III-IV веках в Севастии. Это были времена правления императора Диоклетиана, который устраивал гонения на христиан. Первым, кто подвергся истязаниям за свою веру, был пресвитер Аравийской церкви мученик Авксентий - его посадили в тюрьму. Военачальник Евстратий, который тайно крестился, узнал об этом и заявил во всеуслышание, что он тоже христианин и тоже угодил в темницу. Его подвергли страшным пыткам и казнили на костре. Известно, что перед смертью он вслух молился: "Величая, величаю Тя, Господи...", и сейчас эта молитва читается на субботней монастырской службе. Позже был казнен и пресвитер Евстратий, а за ним - друг Евстратия, Евгений, простолюдин Мардарий и юный воин Орест, которые также заявили, что они христиане. Мардарий перед смертью произнес молитву "Владыко Боже, Отче Вседержителю...", теперь она называется его именем и читается в конце службы третьего часа.

Видео дня

Праздник 13 декабря по старому стилю - день памяти апостола Андрея Первозванного. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 30 ноября.

О чем говорят приметы на 13 декабря

По приметам дня судят о погоде и каким будет урожай следующего года:

выпал снег в этот день - будет лежать до апреля;

погода морозная и ясная - летом будет хороший урожай, а если теплая - то плохой;

облака быстро и низко плывут - к стуже.

В народном календаре 13 декабря - праздник Евстратиев день, который также называли Ведьмины посиделки. Считалось, что в это время нечисть устраивает шабаш и пдумает, как солнце истребить, поэтому случаются зимние бури и метели.

Что нельзя делать 13 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

сквернословить, ругаться с близкими;

отказывать в помощи;

нарушать правила поста;

обижать кого-либо, в том числе и животных.

Народные приметы связаны с мистикой и предрассудками: считается, что не следует подметать и мыть пол, чтобы не вымести из дома достаток, а также оставлять веник у входа - нечисть похитит, чтобы солнце замести. Ни в коем случае нельзя поднимать что-либо с земли - можно потерять здоровье и остаться без денег, а на тех, кто нарушит запрет сквернословить - ведьма с неба на гоову свалится, и будут болеть поясница и суставы. Верить этому или нет - личное дело каждому, но знать об этих приметах не помешает.

Что можно делать 13 декабря

В этот день можно пойти в храм или помолиться святым мученикам дома. У святых Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста и Мардария просят непоколебимости веры и твердости духа, душевном спокойствии и сил вынести все жизненые невзгоды и идти правильным путем.

Тем, кто соблюдает пост, в этот день можно есть горячую пищу без постного масла. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

13 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Аркадий, Владимир, Арсений, Гавриил, Орест, Александр, Евгений, Анастасия, Герман, Иван.

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