Важный православный праздник христиане встречают по новому календарю ПЦУ.

С 1 сентября 2023 года православные верующие Украины вместе с Православной Церковью Украины перешли на другой календарь. Вместо григорианского христиане отмечают торжества по новоюлианскому летоисчислению. Узнайте, когда Андрея Первозванного встречать теперь.

Почему для Украины важен день Андрея Первозванного

Апостол Андрей был учеником Христа - одним из двенадцати. Именно его, как пишет Иоанн в своем Евангелие, Спаситель призвал первым, так как Андрей первый признал в Христе Мессию. Именно поэтому и стал Первозванным. В Евангелие от Матфея и Луки он упоминается вторым после апостола Петра (брата Андрея), а Марк в своем священном писании ставит его на четвертое место.

Согласно преданию, Андрея Первозванного распяли в Патрах примерно в 67 году на Х-образном кресте, позже названном Андреевским. Именно так апостола теперь изображают в искусстве - в одеяниях желто-зеленого цвета, с бородой, держащим в руках крест (символ своих страданий) и свиток или книгу. Для многих верующих этот святой был и остается одним из самых почитаемых.

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Существует легенда, будто бы апостол во время проповеднической миссии, путешествуя, поднялся вверх по Днепру и присел отдохнуть на кручах. Взглянул вниз на холмы, реки и поляны и сказал ученикам, что на этом месте будет построен великий город, где возведут множество храмов и просветят святым крещением всю землю. Позже именно на этом месте был построен город Киев.

Когда праздник Андрея Первозванного по старому стилю и новому

Андрея Первозванного в Украине раньше отмечался 13 декабря, но смена календаря в нашей стране, которая произошла в 2023 году, дата торжества изменилась. Теперь этот праздник христиане будут встречать на 13 дней раньше и запомнить, когда день Андрея в 2024 году - 30 ноября.

Так как апостол Андрей издавна считался покровителем моряков, рыбаков, семейных людей, а также всяческих действий и занятий, связанных с водными глубинами, ему молились о защите семьи, об удачных морских походах, о хорошем улове. Девушки могли прочесть молитву и попросить для себя хорошего жениха.

Что нельзя делать в день Андрея Первозванного

Андреев день, кроме рекомендованных действий, имеет и свои запреты - их нельзя нарушать, иначе можно разгневать святого. Так, в этот праздник воздержитесь от:

сквернословия, обид и ругани;

рукоделия, шитья, вязания;

тяжелой работы по дому;

сплетен и любых обсуждений других людей;

распития алкоголя и шумных вечеринок.

Также нельзя ссориться с рыбаками, моряками и другими людьми, деятельность которых связана с морем, океаном или рекой. В противном случае можно навлечь на себя беды и неприятности.

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