Поздравления на Рождество святителя Николая Чудотворца – картинки и своими словами – а также приметы и традиции праздника, собрал в своем материале УНИАН.

11 августа православные люди отмечают незаслуженно забытый, но в последние годы снова "воскресший" церковный праздник – Рождество святителя Николая Чудотворца.

Этого святого очень любят в народе, ведь святой Николай берет под свое покровительство и путешественников, и тех, кто несправедливо осужден, и просто людей обездоленных.

Чего нельзя делать в праздник Николая Чудотворца и как поздравлять с этим днем – разобрался УНИАН.

Рождество Николая Чудотворца: история праздника на Руси

В Киевскую Русь праздник пришел после крещения в девятом веке. Но уже в XVII столетии праздник официально отменили светские власти. После чего в календарь церковных праздников августа Рождество святителя Николая Чудотворца вернулось только в нынешнем 21-м веке.

Но до сих пор день рождения Николая Чудотворца не столь популярен, как праздник Никола Летний (22 мая) и Никола Зимний (праздник подарков на День святого Николая 19 декабря).

Что нельзя делать на праздник Николая 11 августа

По народным приметам, в праздник святителя Николая не стоит заниматься той работой, которую можно перенести на иной день:

шить,

заниматься стиркой и уборкой,

трудиться в огороде и пр.

По примете, таким трудом можно навлечь неудачи на себя и свой дом.

Читайте такжеПраздник 11 августа: приметы и именинники, что нельзя делатьТакже, как и в любой другой церковный праздник, 11 августа не дают в долг и не провоцируют ссор, а особо суеверные люди – не выносят мусор.

Что касается церковных традиций и запретов, то священники напоминают только про церковные догмы:

нужно помолиться;

по возможности – сходить в храм;

не грешить, в том числе не проводить магические и иные оккультные обряды (например, к таковым относится гадание);

не злоупотреблять алкоголем.

Приметы на праздник Николая Чудотворца 11 августа

Рождество Николая Чудотворца отмечается в конце лета – неудивительно, что большинство примет уже связано с тем, какой будет погода осенью в этом году.

Праздник прошел без заморозков – к теплому началу осени.

Овес второй раз за сезон зазеленел – жди осени дождливой.

Детальнее о приметах дня – читайте в нашем материале 11 августа: народный праздник сегодня, обычаи и запреты.

Рождество Николая Чудотворца: молитва

Святому Николаю молятся о помощи в различных вопросах – к нему направляют и просьбы о возвращении здоровья, и о помощи в дороге, и просто о поддержке в трудную минуту. Верующие люди верят, что молитва святому Николая всегда поможет в трудный миг.

11 августа – Рождество Николая Чудотворца: поздравления

В день Николая Чудотворца

Тебе желаю мыслей добрых,

Чтобы в душе светило солнце,

И не случалось дел греховных!

***

Поздравляю с Рождеством святителя Николая Чудотворца и искренне хочу пожелать всегда верить в доброе чудо и всем сердцем надеяться только на лучшее, никогда не впадать в отчаяние и чистыми молитвами просить о помощи святителя. Желаю жить в мире, где нет зла и обид. Желаю относиться ко всем окружающим с пониманием и милосердием, а в ответ получать взаимность.

***

Принимай в этот праздник скорей поздравления,

В День Николая я желаю тебе его благословенья,

Еще я мира, здоровья, любви и добра пожелаю,

Я счастья для тебя попрошу в молитве у Николая!

***

Поздравляю с Рождеством святителя Николая Чудотворца. Желаю никогда не терять надежды и веры, желаю всегда смело идти вперёд. Пусть Николай Чудотворец помогает в бедах и хворях, пусть оберегает он твою семью от лиха и зла, пусть ограждает твою душу от зависти и боли. И пусть Николай Чудотворец исцеляет тебя от недугов, от печалей, от скорбных мыслей.

Автор: Диана Беловодская