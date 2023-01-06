Мужчины с именем Николай несколько раз в году отмечают свои именины. Один из таких дней - 6 января. УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем ангела Николая в стихах, прозе и открытках.
С Днем ангела Николая – поздравительные стихи и открытки
Твой Ангел-хранитель – святой Николай,
Ты чествуй его и добром поминай:
Святой у тебя – чудотворец, как Бог.
И имя свое для тебя приберег.
В твой день именинный тебя поздравляем,
Здоровья, чудес всяко-разных желаем.
Будь, Коленька, счастлив, удачлив, любим
И Ангелом имени вечно храним!
***
Николай, спешу поздравить
И удачи пожелать,
Цели значимые ставить,
Их упрямо достигать.
Счастье пусть тебя окружит,
Греет чувство сердце пусть,
Никогда пусть не зацепят
Твою душу боль и грусть.
***
Николай, с Днем ангела! Успехов!
К счастью отыщи свою дорогу.
Презирай препятствия, помехи,
У тебя ведь силы воли много.
Пусть тебя удача вдохновляет,
К лучшему все будут перемены,
Кубок победителя сияет,
Ты его получишь непременно!
***
Будь вечно молод, Николай,
И никогда не унывай.
Пускай во всём тебе везет,
Пускай во всём пребудет взлет.
Здоровье крепким будет пусть,
Пусть стороной обходит грусть.
Желаю я тебе добра,
Любви и счастья, и тепла.
***
Николай, будь имени достоин.
Это имя - царское во всем.
Победитель, и борец, и воин,
Ты судьбой своей не побежден.
Будь здоров и счастлив, Николай,
И своих позиций не сдавай.
***
В именины Николаю
Я от всей души желаю:
Всех, что есть на свете, благ,
Мира, счастья и тепла,
Пусть сбываются мечты,
Что загадываешь ты.
***
Николай, с Днем ангела тебя!
Наш родной, единственный, любимый!
Поздравляем мы тебя, любя,
И желаем очень-очень сильно:
Чтоб ты был здоров всегда и бодр,
Весел, счастлив и судьбой любим,
Чтоб ушли несчастья все и боль,
Чтобы был ты ангелом храним!
***
Желаю я тебе, Колёк,
Чтоб был набитым кошелек,
Чтоб каждый орган был здоров,
Чтоб не имел вовек врагов,
Чтоб дело ладилось всегда
И помогали иногда.
Пусть сбудется то, что желаю.
Удачи, счастья Николаю!
Поздравление с именинами Николая в прозе и картинках
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Коля, в день твоих именин я пожелаю светлого счастья и доброй дороги к успеху, свершения заветных желаний и искренних надежд, невероятного везения в жизни и верной любви, отменного здоровья и домашнего уюта.
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Дорогой Коля, с Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: добродетель, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордится тем именем, что даровали тебе твои родители.
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Коленька, искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя самым радостным и наполненным Божьим присутствием! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя!
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Поздравляю тебя с Днем ангела Николая и хочу пожелать, чтобы вера в чудо навсегда поселилась в твоем сердце, душе и сознании. Пусть дом будет полон добра, мира и любви. И пусть этот праздник станет благословением для тебя и всех твоих родных и близких!