В этот день принято дарить подарки детям, которые мальчики и девочки утром находят под своими подушками.

Каждый год 19 декабря православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца. В народе этого святого еще называют Николай зимний и Николай Угодник.

Николай Чудотворец: чем известен святитель

Николай Угодник родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии в семье состоятельных христиан. Мальчик с самого детства посещал храм, а повзрослев, решил посвятить себя вере, став священником.

Читайте такжеПодарки детям на Новый год: идеи сюрпризов под елку для мальчиков и девочекКогда его родители умерли, святой Николай раздал все свое наследство нуждающимся. По преданию, он помог бедному вдовцу, дочь которого не одобряли в качестве жены для своего сына его богатые родители. В один из вечеров святитель Николай незаметно положил мешочек с монетами в окно спальни будущей невесты. После того ходили слухи, что влюбленным вроде как помог ангел. А Николай, услышав такие рассказы, почувствовал себя счастливым.

В дальнейшем святой ревностно защищал христианство и боролся с язычеством. Он прославился как великий угодник Божий, именно поэтому его еще именуют Николаем Угодником. Также святитель Николай известен как защитник оклеветанных и невинно осужденных, покровитель моряков, путешественников, обездоленных, сирот, а также детей.

Считается, что при жизни Николай совершил множество чудес. В частности, он воскресил моряка во время шторма, а также спас город мира от страшного голода.

Традиции празднования Николая Угодника

В Украине очень почитают день Николая Чудотворца. С особым нетерпением данный праздник ждут дети, ведь святитель Николай обязательно положит под подушку какой-то подарок. Так, накануне праздника мальчики и девочки пишут святому письма с просьбой осуществить их мечты. И утром 19 декабря сразу заглядывают под подушку, ожидая исполнения Николаем Угодником их желаний.

Считается, что добрым и послушным детям Николай Чудотворец ночью тихонько подкладывает подарки, а тем, кто плохо себя вел, - камни или розги. Поэтому дети стараются не капризничать и хорошо себя вести, чтобы понравиться святому Николаю.

В этот день принято посещать церковь и молиться святому Николаю, прося о благосостоянии и заступничестве. К Николаю Чудотворцу обращаются в различных жизненных ситуациях, в частности, во времена затруднения.

Праздник Николая открывает ряд рождественских и новогодних торжеств. Именно в этот день в городах Украины зажигают новогоднюю елку. Обычно День Николая Угодника отмечается с ярмарками и гуляниями, различными концертами и благотворительными мероприятиями.

Традиционным угощением в этот день являются николайчики – медовые пряники, украшенные яркой глазурью. Наиболее распространенное выпекание в форме старичка в тулупе, но делают их также в форме ангела, звезды, солнышка, полумесяца, петушков, лошадок и прочее.

Что нельзя делать в День святого Николая

Поскольку праздник приходится на время, когда еще продолжается Рождественский пост, то запрещено есть мясо, яйца и другие продукты животного происхождения.

В День святого Николая не принято давать в долг. Также в праздник нельзя заниматься ремонтом, шить или стирать.

Не стоит в день памяти святителя отказывать в помощи тем, кто ее попросит.

В этот день стоит воздержаться от ссор с близкими – потому что в следующем году будут плохие отношения. Конечно же, нельзя в праздник Николая Чудотворца ругать детей - вместо этого им нужно уделять им особое внимание.

Народные приметы на 19 декабря

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Какая погода на Николая зимнего - таким будет день Николай весенний (22 мая).

Снег идет – к урожаю пшеницы, дождь – к урожаю капусты и огурцов.

Ясная и холодная погода 19 декабря – будет богатый урожай летом.

Сколько снега на Николая - столько весной будет травы.

Если в День святого Николая стоит холодная погода, то вся зима будет холодной, а если теплая – будет ясной и без сильных морозов.

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Автор: Алина Вишневская