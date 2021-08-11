Эта дата известна под названиями Калинники, Калинов день.

Сегодня христиане отмечают церковный праздник святого мученика Каллиника Киликийского. 11 августа могут начаться первые заморозки, которые опасны для посевов. Считается, что с этого дня птицы перестают петь и начинают улетать на юг.

В честь покровителя этого дня сегодня почитают калину. Из этой ягоды 11 августа пекут пироги или готовят компоты. Ягоды используют при кашле, а кору дерева при лечении болезней почек, печени. Девушкам для красоты нужно умыться калиновым соком. Нельзя ломать ветки калины или рубить дерево сегодня.

Читайте такжеЧто нельзя делать в праздник Николая Чудотворца в 2021 году: приметы и традицииВ этот день собирают грибы и орехи, и заготавливают на зиму. По давним поверьям, 11 августа ночью ведьмы коров доят, поэтому хлев на ночь хорошо запирают.

Приметы погоды 11 августа

Теплый день сегодня предвещает теплый сентябрь.

Утренний туман – к плохому урожаю меда.

Если овёс ещё зеленый, то осень будет дождливой.

Туман целый день – много зерна будет.

Много ягод и орехов – к холодной зиме.

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Автор: Екатерина Пулатова