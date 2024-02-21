Какой церковный праздник отмечают 22 февраля по новому и старому стилю, запреты дня и у кого именины.

22 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают мучеников Апамейских - Маврикия и 70 святых. В народе - Маврикиев день. За что почитают святых, запреты и приметы дня и что отмечают в православной церкви 22 февраля по старому стилю - в материале.

22 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

22 февраля по новому стилю (7 марта по старому стилю) - день памяти мучеников Маврикия и 70-ти воинов, пострадавших за веру в IV веке.

Маврикий жил в III-IV веках в Сирии, в городе Апамее. Сам он был военачальником, но тайно исповедовал христианство. Об этом стало известно, когда в городе начались религиозные гонения, Маврикия и его сына судили. Они отказались отречься от веры, и их приговорили к пыткам. 70 воинов Маврикия решили разделить судьбу своего командира. В результате всех их подвергли жестоким наказаниям: избивали, бросали в костер, а затем обмазали медом и оставили на болоте, где их в течение десяти дней жалили комары и оводы.

Видео дня

Маврикия и его воинов похоронили с почестями, частицы их мощей сейчас находятся на Кипре.

Праздник 22 февраля по старому стилю - день памяти мученика Никифора Анитохийского.

О чем говорят приметы на 22 февраля

В народном календаре 22 февраля - праздник Маврикиев день. По приметам дня судили, какой будет погода:

холодно - лето будет дождливым;

снег начал таять - к хорошему урожаю;

день солнечный - год будет теплый;

сухо в этот день - осень будет погожая;

если метель или вьюга - весна затянется.

В старину верили, что в этот день начинают возвращаться скворцы, грачи и ласточки, хотя на самом деле все зависит от погоды. Но если какие-то из этих птиц вернулись - то можно ожидать раннюю весну.

Что нельзя делать 22 февраля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - сквернословить, сплетничать, обижать людей и животных, отказывать в помощи.

По народным приметам в этот день запрещается заниматься домашними делами: стирать, гладить, вышивать, а особенно мести и мыть полы - считается, что так можно вымести из дома счастье.

Что можно делать 22 февраля

В день святых мучеников просят дать сил вынести все посланные жизненные испытания.

В старину в это время начинали готовиться к полевым работам, на поля вывозили удобрения. Считается, что если сегодня посадить капусту на рассаду, то можно собрать хороший урожай.

22 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Андрей, Варвара, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Параскева, Сергей, Степан, Фёдор, Филипп.

Ранее мы публиковали церковный календарь на февраль 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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