22 февраля является датой большого православного праздника.

Сегодняшняя дата является важной для православных верующих. Мы подробно рассказали, какой праздник 22 февраля наступает в мире и в Украине, кому молятся христиане и что строго запрещено делать.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти мученика Маврикия и ещё 70 воинов. Также в этот день наступает первая родительская суббота в 2025 году, когда принято молиться за упокой души близких и знакомых умерших. По старому календарю верующие чтят мученика Никифора Антиохийского и преподобного Панкратия Киево-Печерского.

Читайте в другой нашей статье подробности о том, какой сегодня церковный праздник отмечают верующие и как провести этот день с духовной пользой.

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Какой сегодня праздник в Украине

У верующих наступает праздник сегодня в Украине Мясопустная поминальная суббота. В этот день принято посещать могилы родных и молиться о том, чтобы их душа попала в Царствие Небесное.

Из выдающихся украинцев 22 февраля родились поэт Лев Боровиковский, писатель Йосиф Турянский, диссидент и политзаключенный Олесь Шевченко.

Какой сегодня праздник в мире

В мире отмечается 22 февраля праздник Международный день поддержки жертв преступлений. Его цель - популяризовать важность психологической помощи и моральной компенсации людям, которые пострадали от преступных действий.

Также в мире отмечаются сегодня праздники День соревнований по скороговоркам, День скаутинга, День смирения, День котов в Японии, День глотателей мечей.

Среди мировых знаменитостей 22 февраля родились первый президент США Джордж Вашингтон, философ Артур Шопенгауэр, композитор Фредерик Шопен, физик Генрих Герц, кинорежиссеры Луис Бунюэль и Джонатан Демми, актриса Дрю Бэрримор.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Маврикиев день. Наши предки в этот день ждали возвращения перелетных птиц. Для пернатых развешивали скворечники и кормушки, чтобы они поселились в саду и охотились на вредителей.

Крестьяне готовились к весне - чистили и точили сельскохозяйственный инвентарь, закаляли семена на морозе, сеяли рассаду. Сегодняшний день считается удачным для работы с растениями.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают в народе, чтобы знать о его запретах. По давним верованиям сегодня нельзя заниматься рукоделием, уборкой, тяжелым физическим трудом. Плохой приметой считается подметать пол, иначе "выметете" счастье из дома.

В этот день существуют такие погодные приметы:

ночные заморозки предвещаю позднюю и холодную весну;

если в течение трех дней стоит мороз, то март будет морозным;

много снега выпало - к урожайному году;

если уже вернулись скворцы и ласточки, то скоро потеплеет.

Погода 22 февраля будет морозной, но солнечной. В некоторых областях возможен небольшой снег.

У кого день ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 22 февраля празднуют Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Захар, Иван, Константин, Остап, Павел, Тимофей, Ян, Ольга.

По старому стилю праздник 22 февраля отмечают Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр, Тихон, Ян.

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