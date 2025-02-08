Какой церковный праздник отмечают 9 февраля по новому и старому стилю, запреты дня и у кого именины.

9 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают мученика Никифора Антиохийского, преподобного Панкратия, затворника Киево-Печерского, а также обретение мощей святителя Иннокентия. Также сегодня - Неделя о мытаре и фарисее, первое из четырех воскресений подготовки к Великому посту. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 9 февраля (22 февраля по старому стилю) - день памяти мученика Никифора, жившего в Антиохии Сирийской в III веке.

Видео дня

О детстве и юности святого ничего неизвестно. История гласит, что Никифор долгое время дружил с церковным старостой Саприкием - дружба была настолько крепкой, что их считали братьями. Но в один из дней Никифор с Саприкием сильно поссорились по неизвестной причине и в результате оба отказывались даже ходить вместе по одной дороге. Спустя время к Никифору пришло, что причиной ссоры стал дьявол. Никифор пошел к Саприкию, но тот мириться не захотел.

Когда начались гонения на христиан, то Саприкия схватили, требовали отказаться от веры, а затем приговорили к казни. Тогда Саприкий решил отречься от христианства. Но Никифор, чтобы этого не случилось, предложил свою жизнь взамен и пошел на казнь вместо друга.

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9 февраля по новому календарю вспоминают также преподобного Панкратия, затворника Киево-Печерского, жившего в XIII веке. Согласно летописям, он мог исцелять больных молитвой, постом и помазанием маслом. Мощи святого находятся в Дальних (Феодосиевых) пещерах Киево-Печерской лавры, где он прожил до самой смерти.

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Неделя о мытаре и фарисее - это первое из четырех воскресений ("недель" на церковном языке) подготовки к Великому посту. В этот день на литургии читают притчу о мытаре и фарисее - отсюда и пошло название дня.

Притча рассказывает о том, как фарисей и мытарь пришли в храм помолиться. Фарисей, который тщательно выполнял все предписания законы Моисея в молитве стал перечислять свои добродетели, а в конце, взглянув на мытаря, подумал: "Боже! благодарю Тебя, что я - не таков, как прочие люди: грабители, обидчики, прелюбодеи - или как этот мытарь...".

Мытари, то есть, сборщики дани, на то время часто обижали иудеев - брали в них лишнее, их знали, как корыстных и грешных людей. Но в тот день в храме мытарь искренне каялся в своих грехах и просил за них прощения: "Боже! Будь милостив ко мне, грешнику!". Получилось так, рассказывает притча, что молитва мытаря была более угодна Богу, и он вышел из храма более оправданным, чем фарисей.

Какой церковный праздник 9 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - перенесение мощей Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, одного из трех Вселенских святителей и учителей. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 9 февраля

В народе 9 февраля - праздник Никифоры-Панкраты. Приметы этого дня говорят о погоде:

стоит теплая погода - еще будут холода;

закат красный - к снегопаду;

мороз сильный ударил - снега в ближайшее время не будет;

деревья в лесу шумят - к потеплению;

снег пошел и налипает на деревья - к скорому теплу.

Считается, что с этого дня погода становится весенней, а зима отступает. В народе говорят: "На Никифора ночь темна - убегает зима".

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 9 февраля, как и в любой другой день, церковь не одобряет ругань, обиды, ложь, лень, сплетни, жадность, зависть, месть и отчаяние. Нельзя отказывать в помощи, желать зла, обижать животных.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют начинать и планировать любые дела - могут ждать неудачи. Лень и праздность в этот день особенно осуждаются - не за горами весна, следует готовиться к новому сезону.

Что можно делать 9 февраля

В православный праздник сегодня обращаются к святым Никифору и Панкратию - молятся о помощи и заступничестве перед Господом. У Панкратия, прославившегося своим даром исцеления, просят здоровья, исцеления от болезней, у Никифора - дать мудрости и поспособствовать примирению. В этот день нужно попросить прощение и самим простить обидчиков.

Считается, что на Никифора удачный день для лечения: если именно сегодня начать лечение, то болезнь вскоре отступит. В праздник можно и нужноработать - делать генеральную уборку, стирать, лениться - грех.

Кто отмечает день ангела 9 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, Панкратий, Пётр.

По старому стилю день ангела у Петра, Ивана, Дмитрия.

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