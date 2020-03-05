Идеальный шашлык: лучшие рецепты маринада для шашлыка из свинины и курицы

Характерный для нашей страны шашлык – это маринованая свинина, баранина или курятина, которую жарят на углях.

В Украину приходит долгожданная весна, а значит скоро наступит сезон пикников и шумных посиделок на природе. Говоря проще, в Украине наступает сезон выездов «на шашлыки».

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Традиция жарить мясо на огне в том или ином виде закрепилась в культуре множества народов и стран мира, и украинцы тут – не исключение. Характерный для нашей страны шашлык – это маринованая свинина, баранина или курятина, которую жарят на углях. Готовое мясо подают под крепкий алкоголь и первые в сезоне свежие овощи.

А вот маринад для шашлыка легко может стать отдельной темой для кулинарных споров. Любители этого блюда нередко вырабатывают собственные способы маринования мяса, и готовы настойчиво доказывать его преимущества.

Для тех же, кто пока лишь ищет свой секрет маринада для шашлыка, УНИАН собрал лучшие рецепты в сети.

Маринад для шашлыка из свинины

Свиной окорок или шейка, наверное, самое популярное мясо для шашлыка в Украине. Его можно купить где-угодно, и оно достаточно простое в приготовлении. Нужно лишь не прогадать с маринадом.

Луковый маринад для свиного шашлыка

Настоящая классика, проверенная нашими отцами и дедами. Луковый маринад очень прост в приготовлении, но что гораздо важнее – мягко подчеркивает вкус мяса и дает ему сладкий аромат.

Перемариновать шашлык луком практически невозможно - именно поэтому он используется почти во всех рецептах маринада.

На 1 килограмм мяса потребуется 3 головки репчатого лука, соль (не более трех столовых ложек), черный молотый перец по вкусу.

Мясо следует промыть и дать ему слегка высохнуть, нарезать на небольшие куски размером в 3-4 см. Затем положить его в посуду для маринования (желательно - эмалированую), посолить и поперчить.

Затем можно нарезать лук, чем сочнее он будет – тем лучше. Головки лука можно мелко нарезать, а можно измельчить в блендере или мясорубке. Луковую массу можно засыпать в мясо, тщательно перемешивая.

Для мариновки мясу нужно дать настояться по крайней мере 30-40 минут. Если есть возможность мариновать его дольше (лучше всего – около двух часов), то лучше спрятать мясо в холодильник.

Маринад для шашлыка на вине

Маринад на вине весьма популярен, ведь оно дарит мясу насыщенный вкус и терпкий аромат. Кроме того, в этом маринаде также используется лук.

На 1 килограмм свинины потребуется около одного стакана красного сухого вина, одна луковица, не более 3 столовых ложек соли, соль и перец по вкусу.

Мясо следует нарезать, а лук нашинковать кольцами, перемешать их в посуде для маринования, посолить и поперчить. Залить мясо вином и оставить мариноваться примерно на час. За это время смесь можно пару разе перемешать.

Передерживать свинину в вине дольше нежелательно, ведь мясо может стать жестким.

Маринад для шашлыка с уксусом

Шашлык из свинины на уксусе отличается приятой резкостью вкуса, опытные кулинары и шашлычники часто предпочитают именно этот маринад.

На приготовление 1 килограмма мяса потребуется три столовых ложки девятипроцентного столового уксуса, одна чайная ложка сахара, три головки репчатого лука, а также соль и перец по вкусу.

Нарезать мясо, очистить и нарезать кольцами лук, перемешать их в большой емкости. Засыпать ложкой сахара, посолить и поперчить смесь по вкусу. Развести три столовых ложки уксуса в 6 ложках кипяченной воды, добавить полученную смесь в емкость с мясом. Хорошо перемешать ингридиенты.

Дать час постоять при комнатной температуре, затем убрать в холодильник на шесть часов.

Маринад для шашлыка из курицы

Куриное мясо – отличный вариант для «диетического шашлыка». Кроме того, оно нежное, простое в приготовлении и быстро маринуется.

Маринад для шашлыка на кефире

Кефир – один из лучших вариантов для маринования шашлыка. Он достаточно кислый, жирный, и плотный, что позволяет мясу как следует пропитаться маринадом.

На один килограмм куриного мяса (бедрышки, либо филе), потребуется 250 мл кефира (жирность – 3%), 3 головки репчатого лука, петрушка, соль, перец и специи по вкусу

Мясо вымыть, дать просушиться, нарезать небольшими кусками. Нашинковать лук кольцами, и смешать его с мясом. Добавить специи и соль по вкусу, залить смесь кефиром. Мариновать мясо следует 3-4 часа. После первого часа лучше убрать его в холодильник.

Маринад для шашлыка с соевым соусом

Соевый соус – менее традиционный вариант для маринования мяса, который становится популярнее с каждым годом. Такой маринад может придать курятине более насыщенный вкус.

На 1 килограмм куриного мяса потребуется 4 головки репчатого лук, 4-5 столовых ложек соевого соуса, 4 столовых ложки оливкового масла, 4 столовых ложки лимонного сока, пара зубчиков чеснока, перец, специи по вкусу. Те, кто хочет прибавить мясу сладости, могут также добавить в маринад столовую ложку не очень густого меда.

Помыть и нарезать куриное мясо, нашинковать лук тонкими кольцами, измельчить чеснок.

Соевый соус смешать с лимонным соком, поперчить смесь. Соль добавлять не обязательно, ведь соус соленый сам по себе.

Положить нарезанное мясо в емкость, смешать с луковыми кольцами. Залить его маринадом. Мариновать 2-3 часа в холодильнике.

Маринад для шашлыка с киви – быстрый маринад

Отличный вариант для тех, на кого необходимость готовить шашлык свалилась внезапно. В киви содержатся ферменты, которые помогут быстро размягчить мясо.

На 1 килограмм мяса потребуется одно киви, три головки лука, две столовых ложки растительного масла, соль, перец и специи по вкусу.

Почистить киви, измельчить его любым доступным способом: натереть на терку, измельчить блендером, или просто растолочь мякоть вилкой.

Нарезать лук кольцами, промыть и нарезать мясо, смешать их. Посолить и поперчить мясо по вкусу, добавить специй. Добавить в мясо растительное масло, залить его полученной из киви кашицей.

Мариновать мясо в таком маринаде нужно недолго. Курятине достаточно 20 минут, свинине – получаса, баранине – 40 минут, а говядине потребуется полтора часа.

Вариант с киви – хороший маринад для шашлыка из говядины, ведь по общепринятому мнению это мясо слишком жесткое для жарки на углях.

Шашлык жарится на шампурах над горячими углями. Обычно на его приготовление требуется 25-30 минут.

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