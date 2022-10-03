В этой статье вы узнаете, почему важно знать свой цветок по месяцу рождения.

Цветы могут не просто приносить радость и быть элементом декора. Правильно подобранное растение по дате вашего рождения поможет стать счастливее. Цветочный гороскоп популярен вот уже сотни лет.

В этой статье вы узнаете, как выбрать комнатный цветок по дате рождения и о том, какое именно растение станет вашим тотемом.

Цветок по дате рождения - корейский, китайский и японский гороскоп

Согласно цветочному гороскопу, весь год делится на небольшие промежутки (около 10 дней). В зависимости от того, в какой именно день вы родились, вам подходит то или иное растение. В культурах Кореи, Китая и Япония цветочный гороскоп практически схож.

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Цветы весны

1-10 марта - мак,

11-20 марта - лилия,

21-31 марта - наперстянка,

1-10 апреля - магнолия,

11-20 апреля - гортензия,

21-30 апреля - георгин,

1-10 мая - ландыш,

11-12 мая - портулак,

21-31 мая - ромашка.

Цветы лета

1-10 июня - колокольчик,

11-21 июня - маргаритка,

22 июня -1 июля - тюльпан,

2-12 июля - кувшинка,

13-23 июля - фиалка,

24 июля-2 августа - шиповник,

3-12 августа - подсолнух,

13-23 августа - роза,

24 августа-2 сентября - дельфиниум,

3-11 сентября - гвоздика,

12-22 сентября - астра,

23 сентября-3 октября - вереск,

4-13 октября - камелия,

14-23 октября - сирень,

24 октября-2 ноября - фрезия,

3-12 ноября - орхидея,

13-22 ноября - пион,

23 ноября-2 декабря - гладиолус,

3-12 декабря - одуванчик,

13-22 декабря - лотос,

23-31 декабря - эдельвейс.

Цветы зимы

1-10 января - горечавка,

11-20 января - чертополох,

21-31 января - бессмертник,

1-10 февраля - омела,

11-20 февраля - красавка,

21-28/29 февраля - мимоза.

Комнатный цветок по дате рождения

Овнам стоит выбрать королевскую бегонию и эхмею сверкающую. Также отличным выбором будет азалия индийская или японская. Тельцам нужно приносить в дом низкорослые, крепкие и декоративноцветущие растения. Талисманом, который привлечет богатство и здоровье, для Тельцов станут персидский цикламен и фиалка.

Близнецам подойдут неприхотливые комнатные растения, такие как тилландсия. Для здоровья и защиты негативной энергии можно посадить хлорофитум. Ракам нужны цветы, которые любят воду и постоянный полив. Отличным вариантов станут бегония Мэсона и гибридная фуксия.

Львам гороскоп советует выращивать яркие и красивые цветы, такие как китайская роза или каллы. Девам отлично подойдут "сложные" растения, за которыми нужен уход. Посадите сингониум или драцену.

Для Весов "тотемным" комнатным цветком по дате рождения являются декабристы. Также им отлично подойдут орхидеи. Скорпионам нужны цветы, которые помогут им раскрыть весь потенциал интуиции. Отличным вариантом является стапелия пестрая, также талисманом станут кактусы.

Стрельцам астрологи советуют обзавестись лимонным деревом и познать искусство бонсай. Если вы Козерог, обязательно начните выращивать толстянку или драцену.

Водолеям важно иметь дома папоротники, а скрытые таланты поможет раскрыть пуансеттия. Для Рыб астрологи советуют пышные азалии, а также все растения, которые могут расти в аквариумах.

Напомним, ранее УНИАН уже сообщал, какие знаки Зодиака встретят любовь и станут счастливее в ближайшие дни.

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