По их словам, следующий год будет благоприятным для Украины.

Уже через 6 дней наступит Новый 2024 год. И, конечно, каждый из нас надеется, что именно он будет победным. Мы верим в то, что Россия остановит кровавую войну. В этом году мы будем загадывать только одно желание на всех - победа ВСУ.

В поисках веры и надежды украинцы обращаются к "небесным светилам". Рассказываем, что астрологи говорят об окончании войны.

Переговоры с РФ

Астролог Анна Вергелес убеждена, что в 2024 году нам предоставиться возможность провести переговоры с РФ и выйти на мирный трек.

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"В наилучшем таком, самом положительном варианте какой-то первый этап в завершении войны может начаться в конце весны-начале лета 2024 года" , - отметила Вергелес.

Она добавила, что к переговорам могут присоединиться неожиданные страны-посредники.

Большие победы в течении 9 месяцев

Астролог Яна Тимощук рассказала, что в ближайшие девять месяцев могут быть большие победы. Но при условии, продолжила эксперт, что мы изменим стратегию.

"Нам нужны новые старые лидеры. Сейчас ситуация такая, что убрав более опытных командующих, мы получаем не совсем тот результат, который нам нужен. Поэтому нам нужно пересмотреть систему управления и контроля", - добавила астролог.

Весна - важный период

Астролог Влад Росс рассказал, что очень важно дождаться весны. Именно в этот период может что-то произойти в России, что ей будет вообще не до нас.

"Будем ждать весны. Война может сразу же закончиться. Есть вероятность, что там созреет дворцовый переворот, Путина "скинут" или перед выборами, или сразу после них", - говорит астролог.

Победа Украины

Астрологи Анна и Алексей Сухановы убеждены, что 2024 год будет благоприятным для прекращения огня.

По их словам, период с 28 апреля по 8 августа будет достаточно продуктивным с военной точки зрения, может быть стратегический перелом в войне, сформирование ясного понимания победы Украины и в целом завершение войны.

"В военной сфере будет наблюдаться позитивная динамика, с преимуществом в пользу армии Украины", - отметили Сухановы.

Напомним, ранее астролог ответил, куда вскоре полетят все ракеты и дроны.

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