По ее словам, горячая фаза войны может завершиться уже скоро.

Астролог Анна Вергелес рассказала, что в следующем 2024 году будут все предпосылки для завершения боевых действий в Украине.

Как она рассказала на YouTube-канале "Фабрика предсказаний", в январе закончится сложный период, который длился аж два года. В это же время ВСУ могут разработать новую стратегию и рассказать украинцам о том, куда мы двигаемся.

Также, продолжила эксперт, Украина может изменить отношения с партнерами в лучшую сторону.

С апреля по июнь 2024 года, как отмечает Вергелес, у нас появится несколько возможностей, чтобы начать переговоры с РФ. К ним могут присоединиться неожиданные страны-посредники.

"С точки зрения астрологии мы видим, что есть возможности для дипломатических решений, но вопрос будет в том, выгодно ли нам это с точки зрения военной стратегии. Потому что, например, этой осенью также было окно такое знаете переговорно-дипломатическое. Но по сути это выглядело так, что на Украину давили со всех сторон, а мы понимаем, что нам это вообще не выгодно, мы находимся не в том положении, не на тех границах. В наилучшем таком, самом положительном варианте какой-то первый этап в завершении войны может начаться в конце весны-начале лета 2024 года" , - отметила Вергелес.

Напомним, ранее астролог назвала города, которые вот-вот пострадают.

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