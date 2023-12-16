В следующем году уже все станет ясно.

Астрологи Анна и Алексей Сухановы сделали детальный прогноз для Украины на 2024 год и выяснили, есть ли шанс, что вскоре закончится полномасштабная война.

Несмотря на то, что есть мнение относительно того, что война будет длиться еще несколько лет, Сухановы убеждены, что 2024 год будет благоприятным для прекращения огня.

По их словам, период с 28 апреля по 8 августа будет достаточно продуктивным с военной точки зрения, может быть стратегический перелом в войне, сформирование ясного понимания победы Украины и в целом завершение войны.

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Кроме того, ближе к августу 2024 года, продолжили астрологи, ВСУ могут освободить оккупированные территории. Также мы получим хорошую финансовую помощь, которая позволит нам бороться с российской агрессией.

В целом для Украины все будет складываться хорошо.

"В военной сфере будет наблюдаться позитивная динамика, с преимуществом в пользу армии Украины", - написали Сухановы на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее экстрасенс ответила, вернутся ли военные ВСУ домой.

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