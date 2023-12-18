В зоне риска оказались прибрежные города и не только.

Астролог Влад Росс рассказал, какие города могут больше всего пострадать от российской агрессии в следующем году. По его словам, диктатор Владимир Путин хочет захватить Одессу.

Поэтому, продолжил Росс, прибрежные города под особой опасностью этой зимой. В этот перечень астролог также включил Николаев и Херсон.

"Путин хочет стереть Херсон с лица Земли. Также будут наноситься сложные удары по Виннице, Харькове, Хмельницкому, Житомиру", - отметил эксперт в интервью УНИАН.

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Над Киевом, как говорит астролог, большой "панцирь", поэтому он максимально защищен. А вот в Киевской области могут быть взрывы.

"Но самые горячие точки на ближайшее время - Славянск и Краматорск", - добавил Росс.

Астролог отметил, что в основном дроны будут направлены на военные структуры, нефтебазы и бензоколонки, поэтому он не рекомендует там работать.

"При этом они могут терять ориентиры и попадать в жилые дома", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее астролог обрадовал прогнозом по окончанию войны в Украине.

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