По ее словам, Украине нужны перемены во власти. Тогда мы быстрее получим необходимый результат.

Астролог Яна Тимощук рассказала, увидим ли мы "звоночки" нашей победы уже в ближайшее время. По ее словам, у нас есть сила и энергия сохранения территорий. А это значит, что несмотря на тяжелые бои, оккупантам не удастся захватить новые территории.

"Мы продолжаем бороться. Но есть и новые энергии, которые означают призыв. То есть будут мобилизировать новых людей и обучать их", - сказала Тимощук в интервью УНИАН.

Она добавила, что в ближайшие девять месяцев могут быть большие победы. Но при условии, продолжила эксперт, что мы изменим стратегию.

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"Нам нужны новые старые лидеры. Сейчас ситуация такая, что убрав более опытных командующих, мы получаем не совсем тот результат, который нам нужен. Поэтому нам нужно пересмотреть систему управления и контроля", - добавила астролог.

Тимощук уточнила, что оккупанты будут пытаться прорываться, но шансов оккупировать какие-то украинские территории у них нет.

"То есть РФ будет то больше нагнетать ситуацию, то меньше, но явных прорывов до марта я пока не вижу", - добавила астролог.

Напомним, ранее астролог ответил, кого будут мобилизировать в 2024 году.

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