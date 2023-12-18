По словам Росса, вскоре ситуация в Украине изменится в лучшую сторону.

Завершение войны - мечта всех украинцев. Именно это желание, пожалуй, загадает абсолютно каждый человек на Новый год. И если кто-то говорит, что на окончание войны в 2024 году бесполезно надеяться, то астролог Влад Росс считает иначе.

В интервью УНИАН он рассказал, что очень важно дождаться весны. Именно в этот период может что-то произойти в России, что ей будет вообще не до нас.

"Будем ждать весны. Война может сразу же закончиться. Есть вероятность, что там созреет дворцовый переворот, Путина "скинут" или перед выборами, или сразу после них", - говорит астролог.

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Он добавил, что после марта Уран соединится с Юпитером и Белой Луной. В это время ситуация для Украины будет очень благоприятной.

"Нам дадут еще много денег, вооружения и самолетов", - отметил Росс.

Особенно что-то наметится в апреле, когда будет точнейшее соединение Юпитера и Урана в знаке Тельца.

"Могут быть кардинальные перемены в плане противостояния России и Украины. Этому же будет способствовать Белая Луна, обозначающая счастье, спокойствие и удачу", - говорит астролог.

К слову, эксперт также уточнил, что в 2024 году могут "убрать" пропагандистов Владимира Соловьева и Ольгу Скабееву. После их смерти, продолжил Росс, закончится информационная война.

Напомним, ранее астрологи назвали точный год, когда закончится война.

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