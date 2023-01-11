Столице грозит очень неспокойная неделя, заявил Шептицкий.

Экстрасенс и таролог Роман Шептицкий сделал тревожный прогноз для Киева, предупредив о серьезной угрозе новых атак России до конца текущей недели, а именно до 15 января.

Свой прогноз он озвучил, делая расклад карт Таро. Шептицкий заявил, что Киеву грозит очень неспокойная неделя, угроза новых ударов повышенная:

"По Киеву неделя может получиться тоже достаточно неспокойной, особенно первая его половина. Карта аркан смерти - угроза для мирного населения. Наши будут отбиваться, но не все можно отбить и не все можно предотвратить".

Что касается ситуации в Киевской области в указанный период, то таролог отметил следующее:

"По области угроза "прилетов" остается средняя (40-50%). Больше угроза по критической инфраструктуре. Сохраняйте внимательность и осторожность".

Самые опасные города и даты до 15 января - прогноз таролога

Ранее Шептицкий назвал самые опасные города и регионы, где могут быть новые "прилеты" российских ракет до конца текущей недели.

В список попали Харьков (и область), Днепр (и область), Запорожье (и область), Одесса (и область), Черкассы (и область), Полтава (и область), Киев (и область), Черновцы (и область).