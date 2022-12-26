Шептицкий призвал украинцев на Новый год находиться подальше от скоплений людей.

Экстрасенс и таролог Роман Шептицкий предупредил о повышенной опасности того, что Россия решится совершить новые массированные ракетные удары по Украине на Новый год.

Такой прогноз он сделал, делая расклад карт на последнюю неделю 2022 года - с 26 декабря до 1 января.

"Враг однозначно просто и тихо сидеть не будет… Рашисты хотят сделать нам "праздник", чтобы толком не было ни света, ни тепла, ничего. Но "праздник" сделаем мы им, - заявил таролог. - Лучше сидите дома в новогоднюю ночь".

Шептицкий призвал украинцев на Новый год находиться подальше от скоплений людей.

Самые опасные регионы и города, согласно раскладу карт, оказались Днепр и область, Черкассы и область, Сумы и область, Чернигов и область, Черновцы и область, Львов и область, Ривне и область, Волынь.

Говоря о Донбассе и Крыме, Шептицкий заявил, что эти украинские территории обязательно будут освобождены, как и все остальные.

Ранее астролог Влад Росс рассказал, что вскоре ситуация на фронте станет более ожесточенной.

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