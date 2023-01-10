Шептицкий предположил, что для массированного удара россияне все еще накапливают ракеты

Экстрасенс и таролог Роман Шептицкий назвал самые опасные города и регионы, где могут быть новые "прилеты" российских ракет до конца текущей недели, а именно до 15 января.

Свой прогноз он озвучил, делая расклад карт Таро. Шептицкий предположил, что для массированного удара россияне все еще накапливают ракеты, но это не значит, что они не будут атаковать вообще.

"За каждый прилет по Украине будет прилет по России", - пригрозил таролог.

В список самых опасных городов и регионов, где неделя может получиться неспокойной, в этот раз попали Харьков (и область), Днепр (и область), Запорожье (и область), Одесса (и область), Черкассы (и область), Полтава (и область), Киев (и область), Черновцы (и область).

Делая расклад по Черкассам и области, Шептицкий отметил, что выпала очень негативная карта, и предупредил, что наиболее опасной будет первая половина недели (9-11 января); по Полтаве - середина недели (11-12 января) может быть опасной; по Черновцам - повышенная угроза.

Донецкая, Луганская, Запорожская области и Крым готовятся к освобождению, прогнозирует Шептицкий. Он добавил, что на оккупированном полуострове царят панические настроения. По его прогнозу, там будут греметь новые взрывы, ВСУ продолжат уничтожать вражеские базы в Крыму.

Напомним, ранее экстрасенс Макс Гордеев сделал расклад на картах Таро и определил, что это не последняя война Украины с Россией. Он отметил, что страна-агрессор не может смириться с тем, что кто-то может быть другой, не такой как она.

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