Имя Давид имеет сильную энергетику и большое влияние на судьбу мужчины.

Имя Давид – одно из самых популярных мужских имен в мире. Оно встречается на всех континентах и входит в десятку самых популярных во многих странах. Особенно часто встречается в США и других англоязычных странах его форма Дэвид. УНИАН расскажет, что приносит это имя своему обладателю, и какая у него совместимость с женскими именами.

Давид: значение имени

Это имя древнееврейского происхождения. В переводе с иврита означает "любимый", "любимец", "возлюбленный".

Давид: формы имени

Уменьшительно-ласкательные формы имени: Дава, Дави, Додя, авидик, Давидушка, Давидка, Доденька, Давидка, Дава, Дэв.

Формы имени в других языках: Дэвид (английский), Дайви, Деви, Дауд (арабский), Дэйв.

Имя Давид: характер и судьба

Читайте такжеРейтинг самых сильных знаков Зодиака: им все по плечуМужчина с именем Давид довольно закрыт в себе. Он редко рассказывает о своих достижениях, и ещё реже говорит о проблемах и неудачах. Он всегда поступает справедливо и по совести. Никогда не забывает свои обещания. Давид очень предан своим друзьям и родным. Может утешить близких в сложной ситуациях, но сам не позволяет лезть себе в душу.

В работе Давид показывает себя как самоотверженный и старательный сотрудник. Он часто работает до изнеможения. Обладатель этого имени может ценить карьеру больше, чем семью и хобби. Давиду подходит работа со свободным графиком. Удачно сложится его карьера в спорте.

Отношения с Давидом для женщины полны сюрпризов. Такой мужчина будет раскрываться постепенно и любит удивлять свою избранницу. В юности бывает неразборчив, но в зрелом возрасте ему тяжело угодить. Если к 30 годам Давид не заведет семью, то рискует стать "бабником".

Давид: совместимость с женскими именами

Давид имеет отличную совместимость с женщинами с такими именами: Агата, Эльмира, Наталья, Галина, Анна, Нина, Людмила, Диана, Регина, Карина.

А вот с Еленой, Антониной, Таисией, Марией отношения вряд ли сложатся.

Именины Давида

Давид отмечает свои именины 18 сентября и ещё 25 раз в году.

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Автор: Екатерина Пулатова