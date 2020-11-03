Девушка по имени Анна очень мудрая, внимательная и справедливая.

Женское имя Анна очень популярно в европейских странах, Америке и русскоязычных странах. В Царской России это имя считалось аристократическим. Многие украинские родители сейчас выбирают это имя для новорожденных девочек.

Происхождение имени Анна

Имя Анна происходит от древнееврейского Ханна - "благосклонность", "храбрость", "сила".

Формы имени Анна

Уменьшительно-ласкательные формы имени: Аня, Ана, Анночка, Нюра, Анечка, Аннушка, Аннуша, Аннуся, Аннюся, Ася, Нуся, Нюня, Анюра, Нюрася, Нюраша, Анюша, Ануша, Нюша, Нана, Анюта, Нюта, Ануся.

Формы имени в других языках: Энн, Анаис, Аннета, Ханна, Ганна, Ана, Анн, Аннет, Анета, Анита, Анья, Анинья, Гана, Хана.

Анна в детстве

Маленькая Аня - очень добрая и сочувствующая девочка. Она легко знакомится с новыми людьми, любит животных, с удовольствием помогает родителям. Аня очень активная и общительная девочка. С детства она проявляет артистичной и творческие таланты. Если родители помогут ей развить свои способности - Аня может вырасти очень одаренной личностью.

Читайте такжеНазваны самые мстительные знаки Зодиака - лучше не переходите им дорогуУ Ани нет проблем с дисциплиной и поведением. У неё обостренное чувство справедливости, она любит учить жизни других. Иногда другие дети называют девочку "всезнайкой" и "занудой", однако её это не заботит. Аня растет уверенной в себе и самодостаточной. Обидные слова и критика её не задевают.

Анечка очень любит своих родителей, дедушек и бабушек. Для девочки очень важно отцовское воспитание. Она любит проводить с ним время и часто становится "папиной дочкой".

Характер и судьба Анны

Характер Анны мало меняется со временем. Это добросердечная и немного наивная девушка. Она не обладает острым умом и эрудированностью, однако имеет большую жизненную мудрость. Анна очень стремится помогать каждому, даже малознакомым людям. Из-за этого её часто считают настырной и надоедливой.

Анна любит радовать и поддерживать других. Она дает хорошие советы, умеет вдохновить и помочь человека поверить в себя. Сама Анна зачастую не имеет комплексов и проблем с самооценкой. Её добротой многие пользуются в своих целях.

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на ноябрь 2020: когда красить волосы и делать стрижкуУсидчивость и ответственность делают Анну очень ценным работником. Она никогда не позволит себе пропустить сроки на работе и подвести коллег. Анна может быть хорошей няней и учительницей, артисткой, танцовщицей, писательницей, поваром, медсестрой, ветеринаром. Ей плохо даются юридические и технические профессии. Заработок для Анны не очень важен - гораздо важнее уважение коллег и хорошая атмосфера в коллективе.

"Зимние" Анны очень большие правдолюбы, они не любят неискренних людей и часто бунтуют против несправедливости. "Весенние" Анны мягкие, податливые, заботливые, очень ценят детей и домашний уют. Рожденная летом Анна сдержанная, стеснительная, ей нелегко сближаются с новыми людьми. "Осенняя" Анна целеустремленная и настойчивая, она может постоять за себя.

Анна в любви и браке

Анна придерживается традиционных и консервативных взглядов на семью. Она домоседка и тихоня, любит заниматься домашним хозяйством и присматривать за детьми. Девушка с именем Анна очень влюбчивая, она часто влюбляется в каждого мужчину, который ухаживает за ней.

Читайте такжеАстрологи назвали 5 знаков Зодиака, у которых негативная энергетикаИз-за наивности и доброты Анны она может вступить в несчастливые отношения с грубым или пьющим мужчиной, и будет до последнего защищать своего супруга от любых нападок.

Во время семейной жизни Анна не склонна к скандалам и ссорам, она часто прощает мужу любые поступки. Однако своих детей девушка любит больше, чем мужа, и готова развестись ради их безопасности. Своих детей она никогда не позволит обидеть.

Совместимость Анны

Высокая любовная совместимость Анны с такими мужскими именами: Максим, Давид, Всеволод, Алексей, Василий, Павел, Роман, Дмитрий.

Крепкий брак и счастливые отношения ожидают Анну с Борисом, Артемом, Виталием, Кириллом, Петром, Леонидом, Русланом, Марком, Степаном, Федором.

А вот с мужчинами с именами Никита, Игорь, Вадим, Сергей, Лев, Андрей, Семен, Олег и Иван Анна вряд ли будет счастливой.

Именины Анны

Женщины с именем Анны отмечают именины 11 января, 3 февраля, 16 февраля, 17 февраля, 23 февраля, 26 февраля, 11 марта, 14 марта, 8 апреля, 13 апреля, 11 мая, 23 июня, 25 июня, 26 июня, 18 июля, 3 августа, 5 августа, 7 августа, 29 августа, 10 сентября, 22 сентября, 11 октября, 15 октября, 4 ноября, 10 ноября, 11 ноября, 16 ноября, 23 ноября, 27 ноября, 3 декабря, 11 декабря, 22 декабря, 23 декабря.

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Автор: Екатерина Пулатова