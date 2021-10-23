Женщина по имени Наталья оптимистичная, активная и очень обидчивая.

Имя Наталья имеет очень древнее происхождение и сильную энергетику. Украинские родители нередко выбирают такое имя для новорожденных девочек. УНИАН расскажет что означает это имя для своей обладательницы, и какие мужчины не совместимы с Натальей.

Значение и происхождение имени Наталья

Имя Наталья произошло от латинского словосочетания "Dies Natalis Domini" - "День рождения Господа, Рождество". Значение имени - "рождественская". Часто так называли девочек, которые родились в период рождественских праздников.

Формы имени Наталья

Имя Наталья имеет такие уменьшительно-ласкательные формы: Наташа, Натуся, Натуля, Таша, Наша, Ната, Нэт, Натка, Натуня, Туся, Наля, Нала, Нана, Таля, Тала, Талюша, Тата, Татуся, Натальюшка, Наталя, Лия, Натаня, Натаха.

Формы имени в других языках: Натали, Наталие, Наталин, Натэлла, Наталина.

Имя имеет мужской вариант - Наталий.

Наталья в детстве

Характер маленькой Наташи легкий и приятный. Она оптимистичная, дружелюбная, жизнерадостная. Имеет хорошие отношения со сверстниками и учителями. В школе учится хорошо, является лидером коллектива и главной активисткой. С готовностью участвует в разных мероприятиях и олимпиадах.

Наташа часто показывает способности к творчеству и точным наукам. Ей очень интересен окружающий мир, она любит читать и общаться с незнакомцами. Однако за редкими исключениями Наташи не показывают успеха в спорте, а также часто имеют проблемы со здоровьем и лишним весом.

Девочка по имени Наташа может совершать необдуманные поступки и не реагировать на замечания взрослых. С послушностью у неё есть проблемы. Она очень плохо воспринимает критику. Однако родителей Наташа уважает и не хочет их расстраивать.

Характер и судьба Натальи

Взрослая Наталья - это оптимистичная, уверенная в себе девушка с реалистичными планами на будущее. Она точно знает чего хочет и уверенно идет к своей мечте.

Наталья очень обаятельная и приятная. Она имеет способность нравиться Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, с которыми очень тяжело построить отношения людям, располагать к себе других. Эта девушка очень редко сталкивается с негативом в свой адрес. У неё много друзей, которые ценят и уважают Наталью. Она показывает глубокую преданность близким людям и крепкую привязанность к родителям.

Наталья имеет нестандартное воображение и творческий склад ума, что позволяет ей легко решать проблемы и переживать трудные жизненные ситуации. Она добивается успеха в карьере благодаря хорошему стратегическому мышлению и умению находить необычные решения.

Среди недостатков Натальи можно назвать упрямость, обидчивость, злопамятность, легкомысленность.

Наталья в любви и браке

Наталья очень привлекает мужчин своей красотой и женскими уловками. Обладательницы этого имени пользуются популярностью среди мужского пола, однако найти спутника жизни им непросто. Они очень обижаются, когда мужчины оценивают их не по уму, а по красоте. А такое происходит с Натальями часто.

Уверенная и сильная Наталья часто робеет и стесняется перед мужчинами. Она очень боится, что ей не ответят взаимностью. Наталья редко проявляет инициативу в отношениях, не звонит и не пишет первой. От своего мужчины ждет не цветов и красивых слов, а настоящих мужских поступков.

Как мать она строгая и требовательная. Она часто не понимает ценности и увлечения молодежи.

Совместимость Натальи с мужскими именами

Наталья имеет высокую совместимость со следующими мужскими именами: Николай, Глеб, Геннадий, Святослав, Андрей, Егор, Никита, Игорь, Василий, Александр, Олег, Кирилл.

Низкая любовная совместимость Натальи с мужчинами по имени Владимир, Антон, Ян, Адам, Степан, Владислав, Григорий, Ярослав, Денис, Юрий.

Именины Натальи

Наталья отмечает именины 11 января, 22 марта, 8 сентября.

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Автор: Екатерина Пулатова