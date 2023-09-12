Что такое яблочный уксус, как принимать его и где еще можно использовать.

Яблочный уксус чаще всего применяют в кулинарии - для маринадов, заправок, консервации. Но хорош он не только в салатах, но и для здоровья и красоты. Чем полезен этот продукт, как пить яблочный уксус и где использовать наружно, а также в каких случаях следует быть с ним осторожным - рассказываем в материале.

Яблочный уксус - польза и вред

Яблочный уксус - это продукт, который получают путем сбраживания из сидра или яблочного муста (свежевыжатого сока). От обычного белого уксуса его отличает то, что это - натуральный продукт и в его составе всего 6% кислоты (в белом уксусе обычно 9%). В яблочном уксусе содержится яблочная, аскорбиновая, пантотеновая кислоты, калий, кальций, фтор, магний, фосфор, железо, а также витамины, микроэлементы.

В комплексе этот натуральный продукт улучшает общее самочувствие и работу кишечника, а кроме этого:

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понижает повышенную температуру;

нормализует артериальное давление - благодаря наличию калия;

уменьшает уровень сахара в крови и понижает холестерин;

способствует похудению - регулирует усвоение жиров и уменьшает их накопление;

помогает при варикозе вен – за счет содержания кислот уксус разжижает кровь и улучшает состояние;

используется в лечении грибка - как антибактериальное средство.

Яблочным уксусом можно продезинфицировать рану, вылечить бородавки и побороть икоту. Но, как и у каждого продукта, у него есть и противопоказания.

Кому нельзя пить яблочный уксус:

людям с гастритами (при повышенной кислотности), язвами, колитами, панкреатитами и другими заболеваниями ЖКТ - кислота агрессивно воздействует на слизистые;

пациентам с сахарным диабетом, которые принимают инсулин - уксус делает организм чувствительнее к инсулину;

людям с заболеваниями почек - мочегонный эффект уксуса увеличивает нагрузку на почки;

болеющим гепатитом;

людям с непереносимостью продукта.

Также яблочный уксус вреден для печени - при циррозе. Кроме этого, продукт нельзя применять в чистом виде - как внутрь, так и наружно, и ни в коем случае нельзя пить натощак. Он может взаимодействовать с лекарствами - например, мочегонными или для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому будет правильно перед его применением проконсультироваться с врачом.

Яблочный уксус для похудения и не только

Самое популярное применение яблочного уксуса - для похудения. Калий в его составе помогает выводить из организма лишнюю воду, после употребления уксуса снижается аппетит. Но диетологи предупреждают: яблочный уксус - это не панацея от лишнего веса. Использовать продукт можно только в комплексе со сбалансированным питанием и разумной физической нагрузкой.

Как принимать яблочный уксус для похудения: разбавьте 2 ч. л. уксуса в 1 стакане воды и пейте во время каждого приема пищи.

Как пить яблочный уксус для очищения организма: пропорция та же - 1-2 ч. л. уксуса на 1 стакан воды, выпивать 1-2 стакана в день.

Как правильно пить яблочный уксус - до или после еды? Лучше всего - во время приема пищи, можно, конечно, и до, но только людям со здоровым желудком.

При слабости и хронической утомляемости также советуют яблочный уксус - как пить, так и использовать для растираний.Чтобы избавиться от усталости, принимайте яблочный уксус на ночь по 2 ч. л.: смешайте 3 ч. л. уксуса с 350 г меда, через полчаса вы уснете.

Чтобы облегчить икоту, возьмите 1 ч. л. сахара и добавьте несколько капель уксуса.

Еще один важный момент в том, как правильно пить яблочный уксус - только через трубочку. Уксусная кислота может разрушать зубную эмаль, поэтому нужно минимизировать ее прямой контакт с зубами. Или же ополаскивать рот каждый раз после приема уксуса.

Яблочный уксус - применение наружное

Уксус из яблок можно употреблять не только внутрь - он помогает при головной боли, усталости ног, бородавок, натоптышей, целлюлита, применяют его для здоровья волос.

Яблочный уксус от бородавок: смочите в уксусе ватный диск и приложите к бородавке на ночь.

Яблочный уксус для ног - от натоптышей: приложите на ночь к ступне кусочек хлеба, смоченный в уксусе.

Яблочный уксус от усталости и целлюлита: в 1/2 стакана теплой воды разбавьте 1 ч. л. яблочного уксуса и делайте растирания.

Яблочный уксус для волос: 2 ч. л. уксуса на 1 стакан воды. Ополаскивание помогает придать волосам блеск и избавляет от перхоти.

Как бы вы не применяли уксус - внутрь или наружно - помните, что полезным является только натуральный яблочный уксус, в котором не более 6% кислоты, а в составе - только яблоки. Поэтому при покупке обязательно читайте этикетку, или же приготовьте уксус сами.

Ранее мы рассказывали, как приготовить домашний яблочный уксус из падалицы.

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