Когда и чем нужно обрабатывать грушу от ржавчины, чтобы сохранить урожай.

Если на листьях груши появились желто-оранжевые и рыжие пятна, а сами листья начали преждевременно опадать - значит, дерево заболело. Его поразила ржавчина - грибковое заболевание, которое не только снижает урожайность, но может погубить дерево. Поэтому с ржавчиной на груше нужно бороться, а еще лучше - предупредить ее.

Ранее мы рассказывали, что посадить под грушей для хорошего урожая.

Почему появляется ржавчина на груше

Возбудитель ржавчины груши - патогенный грибок Gymnosporangium sabinae. "Живет" он изначально не на груше, а на можжевельнике казацком: грибок на нем зимует, а на весну и лето перебирается на грушу.

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Считается, что ржавчина не наносит серьезного вреда деревьям. Но на самом деле груша, заболевшая ржавчиной, постепенно замедляет свой рост и становится уязвимой перед другими болезнями. Из-за ржавчины сильно страдает и урожай - он становится на 50% меньше, а то и вовсе груша перестает родить.

Первые симптомы ржавчины появляются на листиках груши сразу после цветения дерева. Затем грибок поражает черешки, а после, если ничего не предпринимать, ржавчина переходит на побеги и плоды. В июле ржавчины становится заметно больше, а максимально болезнь проявляет себя осенью. Тогда можно увидеть, как с тыльной стороны листочков образуются выросты-рожки с грибковыми спорами. Эти споры повторно заражают можжевельник - так и происходит своеобразный "круговорот" ржавчины в природе.

Ржавчина на груше - чем опрыскивать и как ее предупредить

Так как источником заражения груши ржавчиной служит можжевельник, то лечить нужно оба растения. Специальных средств для лечения ржавчины на можжевельнике нет, поэтому за растением нужно наблюдать. В случае поражения следует срезать больные ветки можжевельника и сжечь их. Также нужно обрезать пораженные побеги и ветки груши - на 5-10 см ниже очага болезни.

Бороться с ржавчиной на груше помогают опрыскивания, но использовать "химию" не обязательно. Есть весьма эффективные народные средства:

Настой древесной золы

1 кг древесной золы залейте 20 л воды и дайте настояться 2 суток. Процедите и обработайте дерево.

Настой древесной золы с хозяйственным мылом

3 кг древесной золы растворите в ведре воды, доведите до кипения и проварите 30 минут. Охладите, процедите и добавьте половину куска натертого хозяйственного мыла. Затем разбавьте смесь водой в пропорции 1:5.

Этим раствором можно опрыскивать деревья каждые 10 дней.

Содовый раствор с мылом

5-6 ст. л. соды залейте 10 л воды, добавьте 50 г натертого хозяйственного мыла. Перемешайте и после полного растворения дайте настояться 30 минут.

Опрыскивайте дерево после цветения раз в неделю - трех обработок будет достаточно.

Лучше грушу защитить от ржавчины, чем потом от нее избавляться. Поэтому ранней весной, когда почки еще не распустились, проводят опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью.

300 г медного купороса растворите в 1-2 л горячей воды. В другой емкости в 2-3 л холодной воды разведите 300-400 г извести. Затем каждый раствор доведите до объема 5 л, добавив холодную воду. Известковую смесь процедите и тонкой струйкой, помешивая, влейте раствор купороса. На выходе у вас должна получиться смесь небесно-голубого цвета.

Полученным раствором обработайте грушу 1-2 раза.

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