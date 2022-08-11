Какие кустарники можно посадить в августе и как ухаживать за огородом в конце лета - узнайте в материале УНИАН.

Август считается самым активным месяцем для дачников - именно в этот период нужно собирать урожай, но и не забывать о поливе и обрезке растений, а также высаживании новых культур. УНИАН расскажет, когда укорачивать побеги малины или прививать деревья в августе, а также что еще нужно не забыть сделать.

Ранее мы составляли подробный посевной календарь на август 2022.

Что убирают с огорода в августе и как ухаживать за растениями

Для того, чтобы вы успели выполнить все необходимые дела на огороде и вовремя запустили процесс подготовки к зиме, мы составили подробный чек-лист огородника на последний месяц лета. Сверяйтесь с ним, чтобы ничего не забыть.

Прививка и обрезка деревьев

Все деревья, которые вы прививали в июне и июле, нуждаются в уходе. За растениями нужно следить - приживаются ли новые прививки и глазки. Те, которые не оправдывают ожиданий, лучше вовремя убирать, чтобы дерево не тратило на них сил. О том, как привить яблоню летом, мы уже рассказывали, но напоминаем, что за август вам нужно проделать ту же самую процедуру с грушей и рябиной.

После того, как соберете урожай, убедитесь, что на дереве нет вредителей. Затем нужно вырезать вертикальные побеги, которые загущают крону и не дают плодам хорошо созревать. Часть побегов можно наклонить горизонтально и подвязать к более крепким веткам - это положительно скажется на будущем плодоношении.

Уход за виноградом

Если у вас на огороде растут ранние сорта винограда, то их можно собрать, не отрывая грозди, а срезая их ножницами или секатором. Средние и поздние сорта нужно подкормить фосфорно-калийными удобрениями, а верхушки лоз укоротить на 20 см. Такая процедура поможет вам ускорить процесс созревания винограда и улучшит его качество. Дополнительно опытные дачники рекомендуют удалить лишние листья, чтобы растение получало больше света.

Обрезка малины и высаживание саженцев

Именно в августе нужно заниматься удалением всех лишних побегов и отплодоносивших стеблей. В конце месяца уместно высадить новые саженцы - в эту пору они особенно хорошо приживутся. Главное требование при выращивании малины - хорошее освещение и плодородная почва. При этом, помните, что рядом со смородиной или вишней лучше малину не сажать - растения будут конкурировать за питательные вещества.

Уход за смородиной и крыжовником

Крыжовник и смородина в августе нуждаются в вашей заботе - вы должны собрать урожай, убрать больные побеги, прорыхлить почву и избавиться от сорняков. Также важно осмотреть растения на наличие вредителей и, при необходимости, начать борьбу с ними. Ранее мы рассказывали о том, чем обработать огород от вредителей и как избавиться от сорняков на грядках.

Одновременно с этим нужно следить за поливом деревьев и кустарников, соблюдая технологию:

красная смородина - 1-2 ведра на куст;

черная смородина - 3-4 ведра;

крыжовник - 4-6 ведер;

малина - 5-6 ведер на 1 кв.м.

Полив деревьев нужно проводить регулярно, только если на улице стоит жаркая погода. При умеренной температуре и уровне влажности полив можно постепенно сокращать, но не лишать растения влаги совсем.

Подготовка ям для посадки осенью

В августе самое время начать думать о том, что вы будете высаживать осенью. Для того, чтобы это вообще было возможным, начинайте готовить ямы. Выкопайте яму, уложите на дно дренаж, внесите компост или перегной, а затем удобрите почву минеральными веществами. Слоями выложите питательную смесь и почву, вбейте кол для подвязки деревьев и осенью будьте готовы высаживать новые культуры.

ВАЖНО: размер ямы должен точно соответствовать размеру саженцев, иначе растение будет себя чувствовать некомфортно и вряд ли начнет развиваться.

Посев скороспелых овощей и зелени

Учитывая то, что урожай многих культур вы будете собирать, грядки опустеют. Это значит, что их можно занять другими растениями - укропом, петрушкой, салатом, редькой или холодостойкими сортами свеклы. Если у вас есть теплица, то можно высадить редис, лук, горох, брокколи, ранние сорта огурцов и низкорослых томатов.

Борьба с вредителями и болезнями

В августе томаты, картофель, перцы и баклажаны страдают от фитофторы, поэтому важно следить за состоянием растений и вовремя обрабатывать их от разных инфекций и грибков. Ранее мы рассказывали о том, чем обработать капусту от белокрылки и гусениц, а также почему морковь растет червивая и как спасти урожай.

Пасынкование и подкормка овощей

Еще одно важное дело в августе - удаление боковых побегов и соцветий на помидорах, которые уже не успеют порадовать вас урожаем. Чтобы вам было легче, УНИАН делится советами о том, как пасынковать помидоры в открытом грунте правильно.

Не лишним будет и подкормить растения птичьим пометом, чтобы ускорить созревание уже имеющихся плодов. Рецепт его простой:

0.5 кг помета;

10 л воды;

пищевая пленка.

Вам нужно залить помет водой, накрыть его пленкой и настаивать 3-5 дней. Полученный настой развести водой в соотношении 1:20 и вылить под каждое растение по 1 л удобрения.

Подкормить огурцы в августе тоже не будет лишним - лучше всего использовать для этого дрожжи, золу или хлебный мякиш. Мы рассказывали, чем удобрить огурцы для хорошего урожая и давали наиболее эффективные рецепты. Также не забывайте удалять поврежденные листья, чтобы ваши растения не стали жертвой вредителей или опасных инфекций.

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