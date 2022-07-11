Спасти урожай моркови от уничтожения вредителями можно даже в том случае, если часть корнеплодов уже испорчена.

Июль - время сбора урожая домашних овощей, в том числе и ранней моркови. После выкапывания корнеплодов многие дачники обнаруживают неприятный сюрприз - следы укусов насекомых и личинок. Морковь - лакомая еда для морковных мух и некоторых бабочек. Чтобы спасти урожай от вредителей, на огороде применяют химические или органические средства.

Как избавиться от вредителей моркови с помощью химических средств

Эффективнее всего личинок и насекомых уничтожают химические препараты. Многие препараты эффективны против нескольких видов насекомых. Но если вам известен конкретный вредитель, то можно купить средство от конкретного насекомого. При применении препарата важно четко придерживаться инструкции и учитывать, что несколько дней после обработки плоды являются ядовитыми.

Табачный настой от вредителей моркови

Народное средство от вредителей морковь - это смесь золы и табака. Смешайте 300 г табачной пыли и 500 г древесной золы. Равномерно посыпьте смесью землю, где растет морковь, и подрыхлите землю граблями. Табачную пыль можно купить в агромагазине.

Раствор для листьев моркови из мыла и овощей

В 1 литре теплой воды растворите несколько обмылков. Отдельно залейте горячей водой кастрюлю с листьями томатов, тертыми зубчиками чеснока и полынью. Оставьте на день. Процедите раствор из растений через марлю. Смешайте мыльный раствор и раствор из растений, и полейте участок с морковью.

Ловушки для вредителей моркови

Если в моркови завелись совки (коричневые бабочки), против них ставят сладкие ловушки. Возьмите несколько больших бутылок и разрежьте на две половинки. На дно налейте любой сладкий наполнитель, например, мед или сахарный сироп. Расставьте бутылки между грядками моркови.

Борьба с личинками с помощью селитры

С личинками на участке эффективно борется аммиачная селитра. На 1 кв. м земли используйте 40 г селитры.

Как защитить морковь от вредителей: меры профилактики

Подберите правильных "соседей" для моркови. Морковь не следует сеять рядом с картошкой, репой, петрушкой и сельдереем - у них общие вредители. Хорошими соседями для моркови будут лук, чеснок и капусты - эти растения вредители моркови не любят.

Осенью после сбора урожая моркови хорошо перекопайте участок. Вредители зимуют в земле, а если грунт перекопать, то насекомые замерзнут зимой.

Перед посадкой семена моркови обработайте инсектицидами - тогда насекомые не тронут урожай.

Высадите специальные сорта моркови, которые устойчивы к насекомым. К ним относятся сорта Олимпус, Флакко, Калгери и другие.

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