Можно ли делать прививку яблони летом и когда лучше всего совершать такую процедуру - узнайте в материале УНИАН.

Опытные садоводы говорят, что прививать яблоню можно круглый год, но у каждого сезона есть свои особенности. Далеко не все владельцы фруктовых деревьев прививают свои растения, но если вы хотите это сделать - следуйте нашей инструкции, ее сможет освоить даже новичок.

Ранее мы говорили о том, чем лечить болезни яблонь на стволе и листьях.

Когда нужно делать прививку яблони - сроки

Наиболее предпочтительный период для прививки яблони - это весна, но также хорошим временем считается конец июля - начало сентября. Если вы успеете привить яблоню до наступления холодов, то та часть, которую вы привили, приживется и перезимует без проблем.

За весь сезон дачники прививают яблоню несколько раз, если не получилось с первого. Ранней весной - в расщеп, в мае или начале лета - под кору, а ближе к осени используют другой метод - окулировку.

Можно ли использовать для прививки свежесрезанные черенки

Заготовка черенков - важный этап, от которого зависит исход ситуации. Важно выбирать веточки плодоносящих деревьев, чтобы и яблоня давала хороший урожай. Срежьте ветку перед самой окулировкой и приступайте к подготовке.

Соберите все инструменты, которые вам будут нужны для окулировки, а также подготовьте садовый вар. Руки и садовый инвентарь желательно обеззаразить, обработав спиртом.

Как правильно делать прививки на яблоне летом

Для того, чтобы правильно сделать окулировку, следуйте нашей инструкции:

выберите ветку, которая созрела в прошлом году, и срежьте ее;

на том дереве, которое вы выбрали для прививки, сделайте надрез под углом;

срежьте часть коры на 2-3 см выше предыдущего надреза;

срезанную ранее ветку и сделайте две надреза - выше и ниже почки;

отделите ножом часть коры между надрезами;

поставьте почку на ту часть дерева, где вы сделали надрез, чтобы соединить части растения;

обмотайте место соединения пленкой или изолентой, закрывая срезы.

Важный нюанс: ветку для прививки дерева нужно выбирать не старше двух-трех лет, иначе шансы, что она приживется, в разы уменьшаются.

Как привить яблоню в расщеп

Еще один способ, который активно используют опытные садоводы. Если вам нравится он, записывайте порядок действий:

выберите дерево, которое хотите привить, и спилите его под углом на высоту в метр;

возьмите два черенка и зачистите их так, чтобы на каждом остались по две почки;

нижнюю часть черенка обточите до состояния колышка;

топором расщепите ствол, а затем вбейте в него клин, разделяя дерево на две части;

в полученное отверстие вставьте черенки так, чтобы вся зачищенная часть оказалась внутри ствола;

достаньте клин после того, как оба черенка окажутся в дереве.

После того, как все действия будут выполнены, замотайте ствол и черенки пленкой или изолентой, а затем смажьте садовым варом.

Как понять что прививка на дереве прижилась

Важно сразу после операции тщательно осматривать дерево, делать это нужно на протяжении двух недель после прививки. Через месяц-два можно снять ленту (пленку). Некоторые садоводы оставляют ее дольше, тогда вам нужно раз в месяц менять обмотку, чтобы у дерева было место для развития, но перед наступлением холодов ленту нужно снять в любом случае. Для того, чтобы прививка прижилась, регулярно удаляйте побеги, которые появляются ниже прививки, иначе они "заберут" все полезные вещества, необходимые дереву.

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