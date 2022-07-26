Опытные садоводы говорят, что прививать яблоню можно круглый год, но у каждого сезона есть свои особенности. Далеко не все владельцы фруктовых деревьев прививают свои растения, но если вы хотите это сделать - следуйте нашей инструкции, ее сможет освоить даже новичок.
- Когда нужно делать прививку яблони - сроки
- Можно ли использовать для прививки свежесрезанные черенки
- Как правильно делать прививки на яблоне летом
- Как привить яблоню в расщеп
- Как понять что прививка на дереве прижилась
Ранее мы говорили о том, чем лечить болезни яблонь на стволе и листьях.
Когда нужно делать прививку яблони - сроки
Наиболее предпочтительный период для прививки яблони - это весна, но также хорошим временем считается конец июля - начало сентября. Если вы успеете привить яблоню до наступления холодов, то та часть, которую вы привили, приживется и перезимует без проблем.
За весь сезон дачники прививают яблоню несколько раз, если не получилось с первого. Ранней весной - в расщеп, в мае или начале лета - под кору, а ближе к осени используют другой метод - окулировку.
Можно ли использовать для прививки свежесрезанные черенки
Заготовка черенков - важный этап, от которого зависит исход ситуации. Важно выбирать веточки плодоносящих деревьев, чтобы и яблоня давала хороший урожай. Срежьте ветку перед самой окулировкой и приступайте к подготовке.
Соберите все инструменты, которые вам будут нужны для окулировки, а также подготовьте садовый вар. Руки и садовый инвентарь желательно обеззаразить, обработав спиртом.
Как правильно делать прививки на яблоне летом
Для того, чтобы правильно сделать окулировку, следуйте нашей инструкции:
- выберите ветку, которая созрела в прошлом году, и срежьте ее;
- на том дереве, которое вы выбрали для прививки, сделайте надрез под углом;
- срежьте часть коры на 2-3 см выше предыдущего надреза;
- срезанную ранее ветку и сделайте две надреза - выше и ниже почки;
- отделите ножом часть коры между надрезами;
- поставьте почку на ту часть дерева, где вы сделали надрез, чтобы соединить части растения;
- обмотайте место соединения пленкой или изолентой, закрывая срезы.
Важный нюанс: ветку для прививки дерева нужно выбирать не старше двух-трех лет, иначе шансы, что она приживется, в разы уменьшаются.
Как привить яблоню в расщеп
Еще один способ, который активно используют опытные садоводы. Если вам нравится он, записывайте порядок действий:
- выберите дерево, которое хотите привить, и спилите его под углом на высоту в метр;
- возьмите два черенка и зачистите их так, чтобы на каждом остались по две почки;
- нижнюю часть черенка обточите до состояния колышка;
- топором расщепите ствол, а затем вбейте в него клин, разделяя дерево на две части;
- в полученное отверстие вставьте черенки так, чтобы вся зачищенная часть оказалась внутри ствола;
- достаньте клин после того, как оба черенка окажутся в дереве.
После того, как все действия будут выполнены, замотайте ствол и черенки пленкой или изолентой, а затем смажьте садовым варом.
Как понять что прививка на дереве прижилась
Важно сразу после операции тщательно осматривать дерево, делать это нужно на протяжении двух недель после прививки. Через месяц-два можно снять ленту (пленку). Некоторые садоводы оставляют ее дольше, тогда вам нужно раз в месяц менять обмотку, чтобы у дерева было место для развития, но перед наступлением холодов ленту нужно снять в любом случае. Для того, чтобы прививка прижилась, регулярно удаляйте побеги, которые появляются ниже прививки, иначе они "заберут" все полезные вещества, необходимые дереву.