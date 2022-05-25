Какие пасынки нужно обрывать у помидор и о чем важно знать, ухаживая за растениями - узнайте в материале УНИАН.

Пасынкование помидоров - необходимый этап ухода за урожаем. Суть его заключается в обрезании отростков, образующихся в пазухах листьев. Появляются такие побеги с цветением главного стебля и убирать их нужно обязательно. УНИАН расскажет, как пасынковать помидоры в открытом грунте и зачем это делать.

Ранее мы рассказывали, когда можно сажать листовой салат весной и летом.

Что нужно обрывать у помидоров и зачем

Начинающие огородники могут не понимать, зачем удалять отросшие побеги на помидорах. На каждом таком отростке тоже могут появиться плоды - а значит, урожай будет богаче. Логика проста, но не совсем верна - из-за множества таких отростков урожай может превратиться в джунгли, а это чревато возникновением грибковых инфекций. Кроме того, из-за увеличения количества урожая сами плоды станут меньше, а некоторые виды помидоров и вовсе могут опоздать с плодоношением.

Как только вы заметите на помидорах первую цветущую кисть - ждите появления пасынков. Вы увидите, как на растении появился первый и самый мощный пасынок, а все те, которые будут располагаться ниже него - смело удаляйте.

Первое пасынкование томатов - правила

Существует всего два способа пасынкования помидоров:

отрывать их руками;

обрезать садовыми ножницами.

Если вам больше нравится первый вариант, то обязательно надевайте перчатки, а пасынки обламывайте вбок так, чтобы на месте отростка остался "пенек" в 2 см. Для второго метода нужно использовать продезинфицированные садовые ножницы. Обрабатывайте инструмент раствором марганца после каждого обрезанного растения.

Когда начинать удалять пасынки у помидоров

Как мы уже сказали, обрезать первые пасынки нужно уже после появления цветущей кисти. Одни фермеры говорят, что повторять процедуру нужно 1-2 раза в неделю, другие утверждают, что чаще одного раза в 10-14 дней не стоит. Ориентируйтесь по состоянию кустов и не запускайте урожай.

Лучше всего делать это ранним утром в солнечный день, чтобы "ранки", которые появляются на растении, успели зажить. Пасынки могут появиться и внизу стебля, и на цветочной кисти - удалять их нужно все. Иногда бывает так, что на месте отростка быстро вырастает новый - таковы условия природы. Также помните, что необходимо обрывать нижние листья - под самыми крупными плодами не должно остаться ни одного листа. Оптимальный темп - 1-3 листа в неделю, при других условиях у помидоров будет стресс и они дадут плохой урожай. Листы, как и пасынки, нужно отламывать вбок.

Вас также могут заинтересовать новости: