Что делать, чтобы ноги не мерзли зимой - три лайфхака, которые помогут не заболеть.

Промерзли ноги - и сразу начинается "апчхи". Хорошо, если обойдется только этим, а можно из-за переохлаждения ног серьезно заболеть. Поэтому в холодную морозную погоду ноги нужно утеплять. Как сделать, чтобы ноги не мерзли зимой - читайте в материале УНИАН.

Ранее мы писали, как сушить обувь за 5 минут.

Как утеплить ноги - 3 совета

1. Выбирайте правильную обувь

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Запомните: зимняя обувь не должна быть впритык и плотно облегать ногу. Тесная обувь будет нарушать нормальное кровообращение, и ступни моментально замерзнут. Между ногой и обувью должна быть тонкая воздушная прослойка, которая, нагреваясь от тела, будет сохранять тепло.

Также выбирайте обувь на зиму с теплой подкладкой - шерстяной или меховой, а толщина подошвы должна быть не менее 2 см.

2. Поменяйте стельки

Вместо обычных войлочных стелек положите в обувь шерстяные или меховые - они лучше удерживают тепло. Еще лучше, если стельки будут с алюминиевой подложкой. Но, как уже говорили, при этом следите, чтобы обувь не была вам тесной.

3. Надевайте теплые носки и колготки

Не замерзнуть ногам помогут теплые носки из шерсти. Можно также надеть две пары носков, но опять-таки не забывайте: между ногой и обувью должна оставаться воздушная прослойка. Также для морозов существуют специальные термоноски - они "работают" по принципу термобелья.

Зимой нельзя носить тонкие капроновые колготки и чулки. Плотность колготок должна начинаться от 100 ден, и сделаны они должны быть из хлопка и шерсти. Искусственные материалы, вроде полиамида, в мороз не согреют.

И еще: следите, чтобы ноги были сухими - не давайте им промокнуть или сильно потеть, иначе произойдет переохлаждение.

Что делать, если замерзли ноги

Если ноги замерзли, их следует срочно согреть, чтобы восстановить кровообращение.

Если у вас замерзли ноги, а вы на улице, постарайтесь не стоять на месте, а двигаться, стараясь шевелить пальцами ног. Если есть возможность, выпейте горячего чая, чтобы помочь организму согреться.

Дома разотрите замерзшие ступни и сделайте ванночку - следите, чтобы сначала температура воды была около 30°С, а затем постепенно добавляйте более горячую воду.

Наберите в грелку или бутылку горячей воды и уложите под ноги.

Совет: чтобы вода в бутылке медленнее остывала, добавьте горсть соли.

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