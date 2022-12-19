Как правильно положить стельки в обувь - вниз фольгой или вверх, разбирался УНИАН.

Удобная вещь: стельки с фольгой. С одной стороны - войлок или мех, с другой - фольга. Просто и вроде понятно, какой стороной класть стельки. Но, вместе с тем, разговоры на тему "Вниз фольгой или вверх" порой превращаются в настоящие дебаты. УНИАН попробовал разобраться, как правильно положить стельки в обувь и почему.

Ранее мы рассказывали, как утеплить ноги и что делать, если они замерзли.

Стельки с фольгой - чем они хороши

Чтобы зимой ноги не мерзли, нужно утеплить обувь - положить в нее подходящие стельки. Это могут быть:

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Стельки из войлока - самый простой вариант, они отлично сохраняют тепло и отбирают лишнюю влагу.

Меховые стельки - выдерживают довольные низкие температуры, хотя и быстро изнашиваются.

Стельки с алюминиевой фольгой - хороши тем, что работают по принципу термоса: держат тепло внутри обуви, а холод не пропускают.

Кроме этого, за счет дополнительного слоя из фольги такие стельки могут прослужить дольше обычных.

Как правильно положить стельки с фольгой - вниз или вверх

Логично, что стельки с фольгой нужно положить фольгой вниз, а теплым материалом - к ноге. Как это работает: фольга отражает холод, идущий снизу, а войлок или мех сверху согревают ноги.

Но многие носят как раз наоборот - фольгой вверх. И вот почему: так же, как и холод, фольга отражает тепло, идущее от ноги, от чего в обуви становится теплее. Так может лучше действительно класть стельки фольгой наверх?

Может, быть, но здесь есть одно "но": когда стелька лежит фольгой сверху, то ноги при ходьбе больше потеют, а, значит, становятся мокрыми и переохлаждаются.

Вывод следующий: если вы много ходите, то правильно положить стельки в обувь, когда фольга внизу, если же больше сидите или стоите - то лучше фольгой вверх.

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