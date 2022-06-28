Как не ошибиться с выбором будущей профессии и на что стоит обратить внимание - читайте в материале на УНИАН.

Каждого человека в детстве спрашивали, кем он хочет быть, когда вырастет. И вот вы выросли и столкнулись с этим вопросом уже лоб в лоб: какую профессию выбрать?

Давайте же разберёмся, как правильно выбрать специальность для поступления и как же понять, кем вы хотите быть в будущем, чтобы потом не пожалеть.

От чего же зависит выбор профессии?

В первую очередь выбор профессии зависит от интересов, способностей, ценностей человека, его возраста, материальных возможностей и планов семьи, а так же от места жительства. К примеру, куда пойти учиться, если хорошо знаешь математику? Явно свои знания лучше направить на точные науки, нежели на гуманитарные.

Как выбрать профессию самому?

Попробуйте пройти тесты: профориентационные тесты и тесты на профессии. Пробуйте то и другое. Существует даже методика 7 шагов для выбора профессии. Она не тест, но помогает разобраться в своих желаниях. Можно даже слушать интервью с профессионалами, читать книги о профессиях и даже пробовать поработать на каникулах в какой-нибудь компании и внимательно присматриваться, что там делают люди.

Так же стоит изучить рынок труда в Украине. К примеру, с началом полномасштабной войны с Россией, у нас в стране количество вакансий снизилось почти в 15 раз. Отмечается, что открываются вакансии в Украине преимущественно на замену уехавшим сотрудникам или предприятия после релокации ищут работников на новом месте.

Кроме того, по данным Центра занятости существует список самых нужных профессий во время войны в Украине - на него тоже стоит обратить внимание. В частности, растет спрос на строительные профессии, рабочих коммунальных предприятий и водителей.

Помощь специалистов по профориентации

Можно так же обратиться за помощью к специалистам: существуют курсы профориентации, где профессионалы гарантируют результат и экономят время родителей. Ведь правильная профориентация в подростковом возрасте способна в разы уменьшить количество рисков и неудач в будущем. Поставленная цель и горящие глаза вместо растерянности и неуверенности в себе – это лучшее, что может получить старшеклассник.

Некоторые эксперты советуют подойти к выбору профессии еще основательнее. К примеру, выпишите списком все виды деятельности, которыми бы вам хотелось заниматься. Потом взвесте все плюсы/минусы по каждой и выбирайте из оставшегося более подходящее.

Если вам ничего не помогает с решением, возможно нужно дать себе время? К примеру, устроиться на работу после 11 класса и понять для себя, чем вы хотите заниматься в будущем.

Все же, самое главное в выборе будущей профессии, чтобы это было ваше решение, а не навязанная профессия родителей или старших родственников, которые за ваш счет хотят реализовать собственные неосуществленные мечты. Ведь вряд ли кто-то хочет, чтобы талантливая дизайнерша всю жизнь работала юристом, или непревзойденный повар – ІТ-шником.

Конечно, к мудрому совету родителей прислушиваться стоит, но все же окончательный выбор будущей профессии – за вами.

Также рекомендуем вам не делить профессии на престижные и не очень. Убеждены, лучше быть хорошим слесарем или медсестрой, чем посредственным юристом или плохим врачом. Не удалось поступить в университет, но есть мечта ремонтировать авто или помогать людям - получайте среднее специальное образование и вперед, с удовольствием работать в пользу родной страны.

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