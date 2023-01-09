Как можно и нельзя греться в мороз, как защитить кожу и завести машину - узнавайте в памятке УНИАН.

Ежегодно в Украине с января начинаются самые сильные морозы в году. В этом году благополучно пережить морозы будет ещё труднее из-за частых отключений света и отопления. УНИАН составил полезную памятку о том, как пережить морозы и согреться дома и на улице.

Как тепло одеться в мороз

Ранее мы рассказывали, как тепло одеться в мороз на улице. Для этого нужно соблюдать правила многослойности в одежде:

сначала наденьте термобелье, желательно не из натуральной ткани, а качественной синтетики;

затем наденьте теплый свитер и брюки;

последний слой - куртка, шапка, перчатки.

Белье и носки зимой лучше выбирать из синтетики - в них тело не потеет. Шапку тоже лучше выбирать из синтетики - она лучше сохраняет тепло. А вот свитер можно выбрать шерстяной. У обуви подошва не должна быть резиновой, иначе ноги сильно замёрзнут. В ботинки можно вставить две стельки.

Видео дня

Как защитить кожу в мороз

Вопрос о том, как ухаживать за кожей в мороз, больше всего волнует обладателей сухой и чувствительной кожи. Косметологи рекомендуют умывать лицо зимой специальным увлажняющим кремом для лица. Перед выходом на улицу нужно наносить бальзам на губы и смазывать кожу под глазами специальным кремом - эти участки наиболее уязвимы перед морозом. Зимой стоит отказаться от использования скрабов, которые сами по себе сушат кожу.

Как можно и нельзя отапливать квартиру в мороз

Что делать, если дома холодно - главный вопрос зимы. Чтобы согреться без отопления, сделайте зарядку, выпейте горячий чай и откройте шторы. Кровать можно обогреть грелкой, а самим укрыться теплым одеялом. Ранее мы объясняли, как выбрать теплое зимнее одеяло.

Рекомендуем также прочесть наши статьи о том, как утеплить пластиковые и деревянные окна. Для этого используется термполенка для утепления окон, которую можно купить в хозяйственных и строительных магазинах.

Помимо утепления окон также можно воспользоваться хитростями о том, как улучшить нагрев батареи - для этого батарею нужно очистить от пыли и изолировать стену за ней. Для утепления квартиры можно сделать несложный свечной обогреватель своими руками.

А вот греться газовой плиткой зимой не стоит - это очень опасно. Также плохой идеей является буржуйка в квартире. Мы также рассказывали, что нельзя делать в мороз, чтобы согреться - нельзя пить алкоголь, растирать кожу снегом и принимать горячий душ сразу после улицы.

Как открыть и согреть машину в мороз

В морозную погоду часто заклинивает дверь автомобиля. Мы уже писали, как открыть дверь в машине зимой. Для этого можно аккуратно удалить лед с уплотнителей, или прогреть дверцу промышленным феном или зажигалкой. Если такая проблема возникает часто, лучше всего купить в автомагазине так называемый "жидкий ключ".

С наступлением холодов каждый владелец машины должен знать, как прогреть двигатель перед запуском в мороз. Чтобы двигатель быстрее прогрелся, можно включить обогрев и свет в машине, а также несколько раз "помигать" дальними фарами.

Вас также могут заинтересовать новости: