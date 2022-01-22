Что делать, если примерзли замки в машине и как открыть авто без повреждений - узнайте на УНИАН.

При минусовой температуре, когда время, проведенное в пути от подъезда до машины, кажется вечностью, весьма неприятно обнаружить, что чудо зарубежного (или отечественного) автопрома не стремится распахивать перед вами свои металлические объятия. УНИАН расскажет, как открыть дверь в машине зимой безболезненно для вашей "ласточки".

Ранее мы рассказывали, как ездить на Бла бла кар.

Как открыть дверь авто в мороз - варианты

Если вы обнаружили, что из-за холода ручка двери не поддается, ни в коем случае не дергайте ее. Лучше используйте один из нижеприведенных способов:

Нажмите на дверь машины, используя свой вес.

Прижимайте как можно сильнее, но осторожно - под давлением лед может сломаться и у вас получится свободно открыть дверь. Если заблокирован замок - смотрите следующие методы.

Разбейте лед на уплотнителях.

Делать это нужно только пластиковым предметом - шпателем или старой кредитной картой. Металлическое изделие может повредить покрытие авто. В случае, если замок замерз несильно и вы можете вставить ключ - сделайте это, а затем вращайте им из стороны в сторону, чтобы раскрошить наледь внутри. Не переусердствуйте, иначе, кроме льда, в замочной скважине окажутся и остатки ключа.

Прогрейте дверь и замок промышленным феном.

Идеально - использовать модель на батарейках или с удлинителем, которого хватит, чтобы дотянуться до автомобиля. Альтернативный вариант - нагреть зажигалкой ключ и вставить в замок. Еще один - попробовать вставить в замок любой тонкий металлический предмет (шпильку, спицу, булавку, изогнутое кольцо от ключей) и нагревать уже его извне. Конечно, всегда можно воспользоваться прикуривателем от другой машины.

Купите специальный спрей

Такое средство называется "жидкий ключ". И это наиболее оптимальный вариант для разморозки авто зимой. Вам нужно лишь приложить к замку спрей и нажать на распылитель - спиртовая жидкость попадет внутрь и растопит лед. Если под рукой такого "помощника" нет, сходите в аптеку, купите шприц и спирт, а затем сделайте дверному замку инъекцию - эффект будет тот же.

Предотвратить замерзание замка в машине можно с помощью специальных средств. Они продаются в любом автомагазине и регулярное их использование зимой убережет вас от необходимости "танцевать с бубном".

Не открывается дверь в машине зимой - запрещенные приемы

Столкнувшись с такой проблемой, некоторые водители (особенно, неопытные) начинают выполнять действия, усугубляющие и без того безрадостное положение. К ним относятся:

Обливание горячей водой

Используя такую технологию, вы можете разморозить дверь прямо сейчас, но последствия будут ужасными. Во-первых, вода в замке останется, покроется новым слоем и снова замерзнет. Во-вторых, горячая вода попадает на лакокрасочное покрытие, из-за теплового напряжения появляются микротрещины. Затем туда попадает вода, замерзает и в итоге краска трескается, тускнеет и облазит.

Читайте такжеКакой алкоголь лучше пить: сколько спиртное выходит из организма и когда садиться за рульНеистовые физические нагрузки

Попытка открыть дверь любой ценой заставляет водителей энергично дергать ручку или пытаться протолкнуть ключ в замок. Скорее всего, он туда не войдет, а если и войдет с помощью плоскогубцев, то половина его останется у вас в руках. Любые активные насильственные действия относительно замерзшей машины приведут к отрыву ручки, уплотнителя и порче замка, но никак не помогут вам попасть внутрь.

"Незамерзайка"-выручалочка

Опытные водители утверждают, что им удавалось разморозить замок с помощью омывающей жидкости для ветрового стекла. Возможно, это и так, но "незамерзайка" в своем составе содержит изопропиловый спирт. Вещество агрессивно и пагубно влияет на металлические изделия, отчего они становятся подвержены коррозии. В итоге замок, постоянно купающийся в "незамерзайке", разрушится за 1 сезон.

Что нельзя оставлять в машине зимой - список

Кроме важной информации о том, как открыть двери машины, если они замерзли, вы должны знать, какие вещи нельзя бросать в авто при минусовой температуре:

лекарства - теряют целебные свойства, ампулы на морозе могут треснуть;

- теряют целебные свойства, ампулы на морозе могут треснуть; газировка в банках - жидкость на морозе расширяется и емкость взрывается;

- жидкость на морозе расширяется и емкость взрывается; консервированные продукты - причина та же, что и в случае с напитками;

- причина та же, что и в случае с напитками; музыкальные инструменты - на корпусе образуются трещины, сам инструмент "расстраивается";

- на корпусе образуются трещины, сам инструмент "расстраивается"; бытовая химия и аэрозоли - из-за перепада температур снижается эффективность средства, упаковка может лопнуть;

- из-за перепада температур снижается эффективность средства, упаковка может лопнуть; яйца - минусовая температура провоцирует трещины в скорлупе или замерзание желтка, что отражается на пользе и вкусе продукта;

- минусовая температура провоцирует трещины в скорлупе или замерзание желтка, что отражается на пользе и вкусе продукта; гаджеты и технику - батарея начнет быстро "садиться", устройство может не включиться.

Вас также могут заинтересовать новости: