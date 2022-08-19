Утеплять окна рекомендуется уже сейчас, пока не наступили серьезные заморозки.

Из-за войны с Россией предстоящая зима будет очень сложной. Отопительный сезон может сорваться из-за ракетный ударов оккупантов по критической инфраструктуре. Ни один город от этого не застрахован, поэтому всем украинцам рекомендуется заранее подготовиться к зиме и утеплить окна.

Ранее УНИАН рассказывал, как буржуйка в квартире поможет утеплить дом и безопасно ли это.

Как и чем утеплить окна: универсальные советы

Самый популярный способ утепления - заклеить рамы окон бумажной лентой , чтобы в щели не дул ветер.

, чтобы в щели не дул ветер. В строительном магазине или в "Эпицентрах" можно купить самоклеящиеся резиновые уплотнители , чтобы окно плотнее закрывалось и не пропускало холодный воздух.

, чтобы окно плотнее закрывалось и не пропускало холодный воздух. Непосредственно на стекло клеят энергосберегающую прозрачную пленку . Её называют "третье стекло". Такая пленка обладает термоизоляционными свойствами и уменьшает потери тепла.

. Её называют "третье стекло". Такая пленка обладает термоизоляционными свойствами и уменьшает потери тепла. В качестве уплотнителя можно использовать пенополиэтилен или пенистый полиэтилен. Это недорогой самоклеющийся материал, который используют для теплоизоляции окон. Продается он в строительных магазинах в виде рулонов.

Как утеплить деревянные окна

Двойное деревянное окно можно утеплить ватой, поролоном или смоченной в воде туалетной бумагой . Наполнитель выложите между окнами по периметру рамы или на щелях, а сверху заклейте малярным скотчем или широким пластырем.

. Наполнитель выложите между окнами по периметру рамы или на щелях, а сверху заклейте малярным скотчем или широким пластырем. На внутреннюю сторону створки окна владельцы деревянных окон клеят резиновый уплотнитель . Он имеет долгий срок эксплуатации и не мешает открытию окон.

. Он имеет долгий срок эксплуатации и не мешает открытию окон. Если деревянные окна продуваются ветром, щели можно замазать парафином для окон . Парафин растапливают и наносят на оконные рамы. Метод эффективный, но достаточно трудоемкий.

Чем утеплить пластиковые окна

Если в пластиковом окне износился черный резиновый уплотнитель , то это может ухудшить его теплоизоляционные свойства. Заменить его можно самостоятельно, купив уплотнитель в строительном магазине. Возьмите в магазин кусок старого уплотнителя. Также можно обратиться в оконный сервис за заменой.

, то это может ухудшить его теплоизоляционные свойства. Заменить его можно самостоятельно, купив уплотнитель в строительном магазине. Возьмите в магазин кусок старого уплотнителя. Также можно обратиться в оконный сервис за заменой. Пластиковые рамы замазывают специальным герметиком для окон . Метод достаточно дорогой, поскольку кроме герметика нужно также купить специальный пистолет для него.

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