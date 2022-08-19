Как утеплить окна на зиму / фото ua.depositphotos.com

Из-за войны с Россией предстоящая зима будет очень сложной. Отопительный сезон может сорваться из-за ракетный ударов оккупантов по критической инфраструктуре. Ни один город от этого не застрахован, поэтому всем украинцам рекомендуется заранее подготовиться к зиме и утеплить окна.

Ранее УНИАН рассказывал, как буржуйка в квартире поможет утеплить дом и безопасно ли это.

Как и чем утеплить окна: универсальные советы

  • Самый популярный способ утепления - заклеить рамы окон бумажной лентой, чтобы в щели не дул ветер. 
  • В строительном магазине или в "Эпицентрах" можно купить самоклеящиеся резиновые уплотнители, чтобы окно плотнее закрывалось и не пропускало холодный воздух.
  • Непосредственно на стекло клеят энергосберегающую прозрачную пленку. Её называют "третье стекло". Такая пленка обладает термоизоляционными свойствами и уменьшает потери тепла.
  • В качестве уплотнителя можно использовать пенополиэтилен или пенистый полиэтилен. Это недорогой самоклеющийся материал, который используют для теплоизоляции окон. Продается он в строительных магазинах в виде рулонов.

Как утеплить деревянные окна

  • Двойное деревянное окно можно утеплить ватой, поролоном или смоченной в воде туалетной бумагой. Наполнитель выложите между окнами по периметру рамы или на щелях, а сверху заклейте малярным скотчем или широким пластырем.
  • На внутреннюю сторону створки окна владельцы деревянных окон клеят резиновый уплотнитель. Он имеет долгий срок эксплуатации и не мешает открытию окон.
  • Если деревянные окна продуваются ветром, щели можно замазать парафином для окон. Парафин растапливают и наносят на оконные рамы. Метод эффективный, но достаточно трудоемкий.

Чем утеплить пластиковые окна

  • Если в пластиковом окне износился черныйрезиновый уплотнитель, то это может ухудшить его теплоизоляционные свойства. Заменить его можно самостоятельно, купив уплотнитель в строительном магазине. Возьмите в магазин кусок старого уплотнителя. Также можно обратиться в оконный сервис за заменой.
  • Пластиковые рамы замазывают специальным герметиком для окон. Метод достаточно дорогой, поскольку кроме герметика нужно также купить специальный пистолет для него.

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