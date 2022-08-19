Из-за войны с Россией предстоящая зима будет очень сложной. Отопительный сезон может сорваться из-за ракетный ударов оккупантов по критической инфраструктуре. Ни один город от этого не застрахован, поэтому всем украинцам рекомендуется заранее подготовиться к зиме и утеплить окна.
Ранее УНИАН рассказывал, как буржуйка в квартире поможет утеплить дом и безопасно ли это.
Как и чем утеплить окна: универсальные советы
- Самый популярный способ утепления - заклеить рамы окон бумажной лентой, чтобы в щели не дул ветер.
- В строительном магазине или в "Эпицентрах" можно купить самоклеящиеся резиновые уплотнители, чтобы окно плотнее закрывалось и не пропускало холодный воздух.
- Непосредственно на стекло клеят энергосберегающую прозрачную пленку. Её называют "третье стекло". Такая пленка обладает термоизоляционными свойствами и уменьшает потери тепла.
- В качестве уплотнителя можно использовать пенополиэтилен или пенистый полиэтилен. Это недорогой самоклеющийся материал, который используют для теплоизоляции окон. Продается он в строительных магазинах в виде рулонов.
Как утеплить деревянные окна
- Двойное деревянное окно можно утеплить ватой, поролоном или смоченной в воде туалетной бумагой. Наполнитель выложите между окнами по периметру рамы или на щелях, а сверху заклейте малярным скотчем или широким пластырем.
- На внутреннюю сторону створки окна владельцы деревянных окон клеят резиновый уплотнитель. Он имеет долгий срок эксплуатации и не мешает открытию окон.
- Если деревянные окна продуваются ветром, щели можно замазать парафином для окон. Парафин растапливают и наносят на оконные рамы. Метод эффективный, но достаточно трудоемкий.
Чем утеплить пластиковые окна
- Если в пластиковом окне износился черныйрезиновый уплотнитель, то это может ухудшить его теплоизоляционные свойства. Заменить его можно самостоятельно, купив уплотнитель в строительном магазине. Возьмите в магазин кусок старого уплотнителя. Также можно обратиться в оконный сервис за заменой.
- Пластиковые рамы замазывают специальным герметиком для окон. Метод достаточно дорогой, поскольку кроме герметика нужно также купить специальный пистолет для него.