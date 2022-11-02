С наступлением холодов наша кожа очень страдает, поэтому в этот период ей требуется особый уход. В материале УНИАН вы узнаете, как ухаживать за кожей зимой в домашних условиях.

Вместе с зимой к нам приходят не только дожди, снег и слякоть, но и проблемы с кожей. Из-за холода на ней могут появляться микротрещины, могут лопаться сосуды и даже начинается шелушение, которое выглядит не очень красиво под макияжем.

Сегодня вы узнаете, какой уход нужен для лица зимой, чтобы оно оставалось привлекательным и здоровым.

Что происходит с кожей зимой

Сосуды очень негативно реагируют на холод. Они расширяются, что вызывает покраснение. А если вы слишком долго находитесь на морозе, то они постепенно начинают сужаться, что приводит к нарушению питания кожи и внешним дефектам. Из-за этого могут появляться высыпания, в том числе дерматит.

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Поэтому дерматологи и косметологи рекомендуют уделить коже особое внимание зимой. Конечно, профессиональные косметические средства стоят недешево, зато с их помощью вы сможете сохранить молодость своего лица.

Как ухаживать за кожей зимой в домашних условиях

Умывание. В первую очередь вам нужно научиться правильно умываться. Используйте специальное мыло для лица, которое не будет его "сушить". Первый раз умойте лицо водой комнатной температуры, затем прохладной. Повторите эту манипуляцию несколько раз. Затем просушите лицо салфетками, не нужно тереть махровым полотенцем.

Косметика. Используйте тоник, который очистит вашу кожу еще больше и придаст ей сияния. Не забывайте и о питательных кремах. А вот от пилингов и скрабов стоит отказаться. Они травмируют и без того чувствительную зимой кожу.

Уход за кожей вокруг глаз и губ. Наверняка вы замечали, что синие круги под глазами усуглубляются при контакте с холодом. Чтобы этого избежать, используйте специальные средства для увлажнения и консилер. Не пренебрегайте уходом за губами, ведь они имеют свойство трескаться. Перед выходом на улицу наносите бальзам.

Питание. Не мало важным является и правильное питание. Ешьте больше витаминов, фруктов, овощей. От мяса и молочки лучше отказаться. Также не злоупотребляйте яйцами. При этом смело добавляйте в свой рацион рыбу, только не соленую.

Вода. Главный фактор, влияющий на здоровье вашей кожи - вода. Поэтому выпивайте минимум полтора литра воды в день. Так вы не только очистите свой организм, но и придадите коже здорового сияния и блеска.

Напомним, какой цвет помады молодит.

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