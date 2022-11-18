Как одеться тепло, чтобы нигде не вспотеть и не замерзнуть - УНИАН собрал лучшие советы.

С наступлением морозов подобрать одежду всё сложнее. Нередко в морозную погоду ноги мерзнут, а корпус в это время потеет. Чтобы одеться грамотно и тепло распределялось по телу равномерно, нужно знать несколько хитростей комбинирования одежды.

Соблюдайте принцип многослойности

В морозную погоду следует носить несколько слоев одежды для лучшего сохранения тепла. Но просто надеть футболку под свитер неправильно - в таком случае туловище вспотеет и футболка промокнет. Советуем использовать принцип многослойности следующим образом.

Первый слой одежды - термобелье . Оно сохранит тело в тепле, а пот выведет к следующему слою одежду. Термобелье из натуральных тканей с этой задачей справляется плохо - лучше приобрести вещь из качественной синтетики.

. Оно сохранит тело в тепле, а пот выведет к следующему слою одежду. Термобелье из натуральных тканей с этой задачей справляется плохо - лучше приобрести вещь из качественной синтетики. Средний слой - утепленная одежда , например, свитер и брюки.

, например, свитер и брюки. Верхний слой - куртка, обувь и шапка .

Этот простой принцип поможет подобрать теплый уличный образ для любой погоды. А в доме будет достаточно первых двух слоев.

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Выбирайте правильные материалы

Натуральные ткани, такие как хлопок, приятны и полезны для кожи, но зимой их носить не стоит. Они плохо сохраняют тепло и быстро намокают от пота. Ходить с мокрыми носками и влажной футболкой зимой опасно для здоровья. Поэтому рекомендуется выбирать нижнее белье, носки и футболки из синтетических тканей.

Для свитера или кофты лучший материал в морозы - флис или натуральная шерсть. Такая ткань имеет хороший баланс между теплоизоляцией и выводом лишнего тепла.

Выбор материала для куртки зависит от того, чем вы занимаетесь на улице. В тяжелых дубленках можно прогуливаться, а для более активных занятий идеальным выбором станут легкие мембранные куртки.

Шапки из хлопка плохо сохраняют тепло - в них голова может мерзнуть. Шапки из натуральных тканей лучше заменить плотными головными уборами из акрила с флисом.

При выборе обуви обратите внимание, чтобы подошва не была изготовлена из резины, иначе замерзнут ступни.

Как одеться тепло в морозы - несколько советов

Наденьте две пары носков на ноги - снизу синтетические, сверху шерстяные.

Если надели две пары штанов - верхние должны быть более свободными. Тогда между брюками будет воздух, который обеспечит термоизоляцию.

Короткие брюки в мороз могут привести к обморожению щиколоток. Обязательно закрывайте ноги целиком.

Брюки заправьте в обувь, если она достаточно высокая.

Если ветер дует в ноги - положите две стельки в обувь.

Для согревания ног в мороз положите под ступни горчичники.

Выбирайте свободную зимнюю обувь, чтобы вы могли легко пошевелить пальцами. Если обувь слишком тесная, то кровообращение в ногах нарушится и они замерзнут.

Не пожалейте денег на балаклаву для лица - эта вещь очень выручит в морозы.

Что делать, если начали потеть в холодную погоду

Потеть в холодную погоду очень нежелательно, ведь можно простудиться. Если вы чувствуете, что начали потеть под одеждой - нужно быстро отрегулировать температуру тела.

Для начала стоит замедлить шаг и снизить физическую активность. Затем ненадолго снимите какой-нибудь элемент одежды, чтобы тело отдало лишнее тепло, например шапку или перчатки.

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