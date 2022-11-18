С наступлением морозов подобрать одежду всё сложнее. Нередко в морозную погоду ноги мерзнут, а корпус в это время потеет. Чтобы одеться грамотно и тепло распределялось по телу равномерно, нужно знать несколько хитростей комбинирования одежды.
- Соблюдайте принцип многослойности
- Выбирайте правильные материалы
- Как одеться тепло в морозы - несколько советов
- Что делать, если начали потеть в холодную погоду
Соблюдайте принцип многослойности
В морозную погоду следует носить несколько слоев одежды для лучшего сохранения тепла. Но просто надеть футболку под свитер неправильно - в таком случае туловище вспотеет и футболка промокнет. Советуем использовать принцип многослойности следующим образом.
- Первый слой одежды - термобелье. Оно сохранит тело в тепле, а пот выведет к следующему слою одежду. Термобелье из натуральных тканей с этой задачей справляется плохо - лучше приобрести вещь из качественной синтетики.
- Средний слой - утепленная одежда, например, свитер и брюки.
- Верхний слой - куртка, обувь и шапка.
Этот простой принцип поможет подобрать теплый уличный образ для любой погоды. А в доме будет достаточно первых двух слоев.
Выбирайте правильные материалы
Натуральные ткани, такие как хлопок, приятны и полезны для кожи, но зимой их носить не стоит. Они плохо сохраняют тепло и быстро намокают от пота. Ходить с мокрыми носками и влажной футболкой зимой опасно для здоровья. Поэтому рекомендуется выбирать нижнее белье, носки и футболки из синтетических тканей.
Для свитера или кофты лучший материал в морозы - флис или натуральная шерсть. Такая ткань имеет хороший баланс между теплоизоляцией и выводом лишнего тепла.
Выбор материала для куртки зависит от того, чем вы занимаетесь на улице. В тяжелых дубленках можно прогуливаться, а для более активных занятий идеальным выбором станут легкие мембранные куртки.
Шапки из хлопка плохо сохраняют тепло - в них голова может мерзнуть. Шапки из натуральных тканей лучше заменить плотными головными уборами из акрила с флисом.
При выборе обуви обратите внимание, чтобы подошва не была изготовлена из резины, иначе замерзнут ступни.
Как одеться тепло в морозы - несколько советов
- Наденьте две пары носков на ноги - снизу синтетические, сверху шерстяные.
- Если надели две пары штанов - верхние должны быть более свободными. Тогда между брюками будет воздух, который обеспечит термоизоляцию.
- Короткие брюки в мороз могут привести к обморожению щиколоток. Обязательно закрывайте ноги целиком.
- Брюки заправьте в обувь, если она достаточно высокая.
- Если ветер дует в ноги - положите две стельки в обувь.
- Для согревания ног в мороз положите под ступни горчичники.
- Выбирайте свободную зимнюю обувь, чтобы вы могли легко пошевелить пальцами. Если обувь слишком тесная, то кровообращение в ногах нарушится и они замерзнут.
- Не пожалейте денег на балаклаву для лица - эта вещь очень выручит в морозы.
Что делать, если начали потеть в холодную погоду
Потеть в холодную погоду очень нежелательно, ведь можно простудиться. Если вы чувствуете, что начали потеть под одеждой - нужно быстро отрегулировать температуру тела.
Для начала стоит замедлить шаг и снизить физическую активность. Затем ненадолго снимите какой-нибудь элемент одежды, чтобы тело отдало лишнее тепло, например шапку или перчатки.