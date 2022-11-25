Массированный ракетный удар 23 ноября по инфраструктуре Украины оставил без отопления тысячи украинцев. Мы не знаем, сколько ещё таких ударов нам придется пережить этой зимой. Поэтому рекомендуем вам прочитать и запомнить несложные советы для украинцев на случай, если в доме или в квартире холодно. Часть советов основана на рекомендациях МОЗ Украины.
Что делать если дома холодно зимой: простые советы
- Придерживайтесь правила многослойности в одежде - надевайте несколько брюк и кофт, две пары носков, используйте термобелье. Белье и нижнюю одежду лучше выбирать из синтетической одежды - в ней тело не потеет. Сверху при необходимости накинте плед.
- Проверьте помещение на наличие щелей и сквозняков, через которые тепло "выходит" из помещения. Ранее мы рассказывали, как утеплить окна на зиму.
- Не пытайтесь согреться алкоголем. Он лишь создает иллюзию тепла, но на самом деле расширяет сосуды и ускоряет потерю тепла. Так вы лишь сильнее замерзнете.
- Очистите батарею от пыли и изолируйте стену за батареей с помощью специальных экранов. Это улучшит нагрев батареи на 25%. Также важно не закрывать батареи шторами, чтобы тепло от них попадало в комнату. Ранее мы писали, как улучшить нагрев батареи самостоятельно.
- Сделайте зарядку. Всего несколько приседаний, отжиманий и упражнений с прессом быстро согреют вас.
- Согреться в мороз помогут горячие напитки и еда. После чашки горячего чая вы сразу почувствуете, как тепло разливается по телу. Если у вас электрическая плита, то сделать чай в термосе следует заранее.
- Используйте грелку для быстрого обогрева. А если грелки нет, можно набрать в бутылку горячую воду и обернуть её полотенцем.
- Откройте шторы в солнечную погоду. чтобы немного обогреть комнату природным светом. Ночью наоборот шторы следует плотно закрыть, чтобы помещение не остывало.
- Не пытайтесь обогреть комнату газовыми предметами: плитой, колонкой, духовкой или баллонами. Это очень опасно, поскольку может привести к отравлению угарным газом.