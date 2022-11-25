УНИАН перечислил простые советы по согреванию в квартире, которые под силу воплотить каждому.

Массированный ракетный удар 23 ноября по инфраструктуре Украины оставил без отопления тысячи украинцев. Мы не знаем, сколько ещё таких ударов нам придется пережить этой зимой. Поэтому рекомендуем вам прочитать и запомнить несложные советы для украинцев на случай, если в доме или в квартире холодно. Часть советов основана на рекомендациях МОЗ Украины.

Что делать если дома холодно зимой: простые советы

Придерживайтесь правила многослойности в одежде - надевайте несколько брюк и кофт, две пары носков, используйте термобелье. Белье и нижнюю одежду лучше выбирать из синтетической одежды - в ней тело не потеет. Сверху при необходимости накинте плед.

- надевайте несколько брюк и кофт, две пары носков, используйте термобелье. Белье и нижнюю одежду лучше выбирать из синтетической одежды - в ней тело не потеет. Сверху при необходимости накинте плед. Проверьте помещение на наличие щелей и сквозняков , через которые тепло "выходит" из помещения. Ранее мы рассказывали, как утеплить окна на зиму.

, через которые тепло "выходит" из помещения. Ранее мы рассказывали, как утеплить окна на зиму. Не пытайтесь согреться алкоголем . Он лишь создает иллюзию тепла, но на самом деле расширяет сосуды и ускоряет потерю тепла. Так вы лишь сильнее замерзнете.

. Он лишь создает иллюзию тепла, но на самом деле расширяет сосуды и ускоряет потерю тепла. Так вы лишь сильнее замерзнете. Очистите батарею от пыли и изолируйте стену за батареей с помощью специальных экранов. Это улучшит нагрев батареи на 25%. Также важно не закрывать батареи шторами, чтобы тепло от них попадало в комнату. Ранее мы писали, как улучшить нагрев батареи самостоятельно.

на 25%. Также важно не закрывать батареи шторами, чтобы тепло от них попадало в комнату. Ранее мы писали, как улучшить нагрев батареи самостоятельно. Сделайте зарядку . Всего несколько приседаний, отжиманий и упражнений с прессом быстро согреют вас.

. Всего несколько приседаний, отжиманий и упражнений с прессом быстро согреют вас. Согреться в мороз помогут горячие напитки и еда. После чашки горячего чая вы сразу почувствуете, как тепло разливается по телу. Если у вас электрическая плита, то сделать чай в термосе следует заранее.

и еда. После чашки горячего чая вы сразу почувствуете, как тепло разливается по телу. Если у вас электрическая плита, то сделать чай в термосе следует заранее. Используйте грелку для быстрого обогрева. А если грелки нет, можно набрать в бутылку горячую воду и обернуть её полотенцем.

для быстрого обогрева. А если грелки нет, можно набрать в бутылку горячую воду и обернуть её полотенцем. Откройте шторы в солнечную погоду. чтобы немного обогреть комнату природным светом. Ночью наоборот шторы следует плотно закрыть, чтобы помещение не остывало.

в солнечную погоду. чтобы немного обогреть комнату природным светом. Ночью наоборот шторы следует плотно закрыть, чтобы помещение не остывало. Не пытайтесь обогреть комнату газовыми предметами: плитой, колонкой, духовкой или баллонами. Это очень опасно, поскольку может привести к отравлению угарным газом.

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