Что такое теплосберегающая пленка для окон и как ее клеить - узнайте в материале УНИАН.

Из-за регулярных обстрелов критической инфраструктуры в Украине жители нашей страны ищут варианты утепления дома. Учитывая безрадостную финансовую ситуацию, хочется сделать это как можно дешевле - теплосберегающая пленка для окон как раз подойдет. УНИАН расскажет, что это такое и почему стоит приобрести ее.

Ранее мы говорили о том, как утеплить пластиковые и деревянные окна на зиму другими способами.

Теплосберегающая пленка для окон на зиму - что это и зачем

Термопленка - материал на основе полиэстера, который максимально пропускает солнечный свет, но удерживает тепло в помещении. Именно такой пленкой можно утеплить стеклянный фасад здания, балкон или лоджию. У качественной термопленки есть ряд важных свойств:

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прозрачность - не видна на окне и не дает бликов;

обладает достаточной толщиной для того, чтобы быть устойчивой к разрывам;

выносливая к воздействию бытовой химии;

не притягивает пыль и грязь;

блокирует ультрафиолетовое и инфракрасное излучение.

Если вы хотите утеплить свой дом, потратив на это минимум средств, то термопленка - отличный вариант. Сочетая термопленку с другими методами защиты помещения от холода, можно снизить теплопотери в несколько раз.

Термопленка для окон от солнца и холода - плюсы и минусы

У каждого метода утепления дома есть свои преимущества и недостатки - термопленка не исключение. Если вы выберете для себя такой способ защиты от холода, то получите:

более устойчивое к ударам стекло - после поклейки пленки прочность окна повышается;

- после поклейки пленки прочность окна повышается; повышенный уровень безопасности - даже если окно разобьется, оно не разлетится на осколки;

- даже если окно разобьется, оно не разлетится на осколки; экономию денег - поклейка пленки на однокамерный стеклопакет повышает его характеристики до уровня двухкамерного;

- поклейка пленки на однокамерный стеклопакет повышает его характеристики до уровня двухкамерного; защиту от ультрафиолетового излучения - предметы интерьера в доме не будут выгорать от солнца;

- предметы интерьера в доме не будут выгорать от солнца; шумоизоляцию - вы не будете слышать шум с улицы в таких объемах, как это происходило до поклейки.

Из недостатков весомыми считаются всего два - ухудшение мобильной связи из-за блокировки пленкой радиоволн и быстрый износ, поэтому такую пленку рекомендуют менять каждый год.

Как правильно наклеить теплосберегающую пленку на окна - инструкция

Для того, чтобы быстро и просто утеплить свою квартиру, используя термопленку, учитывайте подготовительный этап. Во-первых, вам нужно убедиться, что в оконных рамах нет щелей, так как они станут причиной сквозняка.Если щели нашлись - их нужно заделать герметиком или силиконом.

Также посмотрите, плотно ли стекла прилегают к раме. Если нет - используйте прозрачный силикон для исправления ситуации.

Наклеить пленку на окна можно, придерживаясь инструкции:

вымойте окна с внутренней стороны моющими средствами;

обезжирьте стекла спиртом;

наклейте двухсторонний скотч по периметру оконной рамы;

расстелите пленку и вырежьте ее под размер окна;

отклейте защитный слой со скотча и, прикладывая пленку, наклейте ее;

разгладьте складки, обдувая феном поверхность стекла.

Выполняя все эти действия аккуратно и неспеша, у вас получится наклеить теплосберегающую пленку на окна и не испортить материал.

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