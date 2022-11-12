Из-за регулярных обстрелов критической инфраструктуры в Украине жители нашей страны ищут варианты утепления дома. Учитывая безрадостную финансовую ситуацию, хочется сделать это как можно дешевле - теплосберегающая пленка для окон как раз подойдет. УНИАН расскажет, что это такое и почему стоит приобрести ее.
- Теплосберегающая пленка для окон на зиму - что это и зачем
- Термопленка для окон от солнца и холода - плюсы и минусы
- Как правильно наклеить теплосберегающую пленку на окна - инструкция
Ранее мы говорили о том, как утеплить пластиковые и деревянные окна на зиму другими способами.
Теплосберегающая пленка для окон на зиму - что это и зачем
Термопленка - материал на основе полиэстера, который максимально пропускает солнечный свет, но удерживает тепло в помещении. Именно такой пленкой можно утеплить стеклянный фасад здания, балкон или лоджию. У качественной термопленки есть ряд важных свойств:
- прозрачность - не видна на окне и не дает бликов;
- обладает достаточной толщиной для того, чтобы быть устойчивой к разрывам;
- выносливая к воздействию бытовой химии;
- не притягивает пыль и грязь;
- блокирует ультрафиолетовое и инфракрасное излучение.
Если вы хотите утеплить свой дом, потратив на это минимум средств, то термопленка - отличный вариант. Сочетая термопленку с другими методами защиты помещения от холода, можно снизить теплопотери в несколько раз.
Термопленка для окон от солнца и холода - плюсы и минусы
У каждого метода утепления дома есть свои преимущества и недостатки - термопленка не исключение. Если вы выберете для себя такой способ защиты от холода, то получите:
- более устойчивое к ударам стекло - после поклейки пленки прочность окна повышается;
- повышенный уровень безопасности - даже если окно разобьется, оно не разлетится на осколки;
- экономию денег - поклейка пленки на однокамерный стеклопакет повышает его характеристики до уровня двухкамерного;
- защиту от ультрафиолетового излучения - предметы интерьера в доме не будут выгорать от солнца;
- шумоизоляцию - вы не будете слышать шум с улицы в таких объемах, как это происходило до поклейки.
Из недостатков весомыми считаются всего два - ухудшение мобильной связи из-за блокировки пленкой радиоволн и быстрый износ, поэтому такую пленку рекомендуют менять каждый год.
Как правильно наклеить теплосберегающую пленку на окна - инструкция
Для того, чтобы быстро и просто утеплить свою квартиру, используя термопленку, учитывайте подготовительный этап. Во-первых, вам нужно убедиться, что в оконных рамах нет щелей, так как они станут причиной сквозняка.Если щели нашлись - их нужно заделать герметиком или силиконом.
Также посмотрите, плотно ли стекла прилегают к раме. Если нет - используйте прозрачный силикон для исправления ситуации.
Наклеить пленку на окна можно, придерживаясь инструкции:
- вымойте окна с внутренней стороны моющими средствами;
- обезжирьте стекла спиртом;
- наклейте двухсторонний скотч по периметру оконной рамы;
- расстелите пленку и вырежьте ее под размер окна;
- отклейте защитный слой со скотча и, прикладывая пленку, наклейте ее;
- разгладьте складки, обдувая феном поверхность стекла.
Выполняя все эти действия аккуратно и неспеша, у вас получится наклеить теплосберегающую пленку на окна и не испортить материал.