Что сделать, чтобы батареи лучше грели - УНИАН назвал три хитрости.

Если батареи едва теплые и слабо греют - не спешите жаловаться в ЖКХ. Каждый человек может своими способами улучшить нагрев батареи, чтобы в комнате стало теплее. Сделать это совсем несложно - вам не нужны никакие специальные навыки. Называем три способа сделать батареи горячее.

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Продуйте батареи феном

Грязные и запыленные батареи греют гораздо хуже чистых. Обычная чистка батареи может улучшить её нагрев на целых 25%. Проверьте, есть ли на ребрах конвекторах пыль - она мешает передаче тепла. Вытирать всю пыль влажной губкой долго - есть способ проще.

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Быстро очистить батареи от пыли можно с помощью фена. Сначала постелите под батарею бумагу или полотенце, чтобы на них упала пыль, а потом продуйте батареи феном сверху и сбоку.

Изолируйте стену за батареей

Чем больше разница температур между стеной и батареей, тем больше тепла теряется. Чаще всего стены гораздо холоднее батареи, ведь они выходят на улицу.

Чтобы тепло шло в комнату, а не грело стену, купите в любом строительном магазине теплоотражающие экраны. Такую теплоизоляцию устанавливают за батареей по всему периметру.

Создайте циркуляцию воздуха

Теплый воздух будет быстрее перемещаться вглубь комнаты, если установить возле батареи вентилятор. Так тепло распространится даже в самые удаленные углы комнаты. Для этого трюка достаточно небольшого карманного вентилятора.

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