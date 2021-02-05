Парламентская временная следственная комиссия по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора используется как инструмент для получения выгоды и нечестных преимуществ бизнесменом и депутатом от ОПЗЖ Вадимом Столаром и близкими к нему людьми. Об этом пишет политический аналитик Александр Кочетков в блоге «Пузийчук, Приходько и Павлюк: трое в ВСК, не считая Столара» на «Цензор нет».

По словам Кочеткова, строительная компания «Фундамент», которую ранее возглавлял председатель ВСК Андрей Пузийчук, по не прозрачной процедуре может получить многомиллиардные подряды на достройку объектов обанкротившегося девелопера «Аркада».

«На днях в Киеве должен быть подписан Меморандум о "недостроях" обанкротившегося банка "Аркада". Речь о 39 домах и более 11 тысячах квартир. Сумма чистого дефицита на сегодня составляет не менее 4,5 млрд гривен, и он будет погашен во многом за счет бюджетных средств. Из упомянутого Меморандума, заключаемого между КГГА, МВД, застройщиком "Столица Групп" и другими участниками, торчат уши народного депутата Андрея Пузийчука – главы той самой парламентской ВСК, которая и должна бороться на рынке недвижимости с коррупцией. Его семейная строительная компания "Фундамент" выступает одним из подписантов Меморандума и практически наверняка получит подряды на достройку объектов "Аркады" через свою дочернюю структуру – "Азур Групп», - пишет Александр Кочетков.Читайте такжеЛюди Столара застроят отобранную у церковной общины землю - заявление церкви

По информации блогера, работа ВСК контролируется Вадимом Столаром, который с помощью комиссии оказывает давление на участников рынка и лоббирует собственные интересы.

«ВСК, которую возглавил Пузийчук с самыми благими целями, почему-то вскоре превратилась в рупор бывшего "смотрящего" за Киевом Столара. И усиленно кошмарит его конкурентов и застройщиков, отказывающихся платить дань сбитому летчику по имени Вадим. Схема нехитрая: некие "ГОшки", неоднократно уличённые в наемной "антикоррупционной борьбе", подают обращения в ВСК, та проводит заседание, и на этом заседании "активисты" и зафрахтованные депутаты громят неугодного застройщика».

Как отмечает Александр Кочетков, Вадим Столар оказывает влияние на как минимум трех членов ВСК.

«Зафрахтованных депутатов в комиссии оказалось как минимум трое, включая председателя. Весьма колоритные персонажи. Первая – собственно, юрист Столара Наталья Приходько. По данным программы "Гроші", Столар купил Приходько и ее двоюродному брату Игорю Киселеву места в списке ОПЗЖ». Второй скрипкой в этом оркестре Столара выступает депутат от "Слуги народа", главный статус которого в парламенте – "племянник Павлюка". Павлюк-старший, как известно, партнер Столара по ряду проектов, в том числе, и политических, вроде "Перемоги" Пальчевского. И наконец, дирижер оркестра Столара в ВСК – ее председатель Андрей Пузийчук, который пошел в депутаты, оставив родную строительную компанию "Фундамент" в руках семьи.

Пузийчук лоббирует интересы Столара в комиссии, потому что рассчитывает найти в нем поставщика новых подрядов для "Фундамента". Столар не подводит. Находящийся на Берковецкой, 6 ЖК "Лалаленд", который не смог достроить "Фундамент", достраивают партнеры Столара – братья Насиковские. Получил бы "Фундамент" эти подряды, не будь Пузийчук во главе комиссии и не лоббировал интересы Столара? Занимались бы достройкой проблемного объекта Насиковские, если бы Пузийчук не отрабатывал хотелки Столара? Вопросы риторические», - отмечает блогер.

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Автор: УНИАН