Кличко продал стратегический объект в столице, против чего боролся 10 лет назад – СМИ

Речь идет о надземном переходе от Центрального железнодорожного вокзала к путям скоростного трамвая.

Мэр Киева Виталий Кличко в кооперации со «смотрящим» Денисом Комарницким активно распродает коммунальную собственность. Совсем недавно стало известно о продаже стратегического инфраструктурного объекта столицы – надземного перехода от Центрального железнодорожного вокзала Киева к путям скоростного трамвая, передает 112.ua.

«Сегодня стало известно, что Киев продал в частные руки знаменитую «трубу» – надземный переход от Центрального железнодорожного вокзала Киева к путям скоростного трамвая, что находится по адресу ул. Старовокзальная, 26. До последнего времени объект числился на балансе КП «Киевпастранс». Покупателем выступило ООО «Парус-Риелти», которое с 2005 года арендовало галерею перехода площадью 2 тыс. 259 кв. м. Новость интересная сама по себе. Но еще интереснее она становится, если заглянуть в историю. Так как эта же самая фирма собиралась купить этот самый переход еще десять лет назад, и даже получила в 2009 году соответствующее разрешение от Киевсовета. Но тогда с продажей не сложилось, ведь против нее категорически выступил... Виталий Кличко!» – говорится в материале.

Издание напоминает, что еще в 2010 году в «Блоке Кличко» активно боролись с продажей «трубы».

«Тогда в «Блоке Кличко» говорили о ее незаконности, пугали тем, что там отгрохают новый ТРЦ, а киевляне останутся без перехода, обращались в прокуратуру, обещали не допустить преступной продажи. Получается, оппозиционер Кличко был против продажи перехода, а мэр Кличко – взял и продал его! Ловкость рук – и никакой совести. Причем, с точки зрения городской да и центральной власти, по идее, этот переход продавать было никак нельзя. Ведь это – важнейший стратегический инфраструктурный объект, являющийся неотъемлемой частью Центрального Вокзала, участвующей в распределении пассажиропотока. Потеря контроля над ним ставит под угрозу безопасность тысяч пассажиров, не говоря уже об их комфорте. Но Кличко это не остановило, и вот – «труба» продана», – констатируют СМИ.

Причем, по их информации, продажа перехода на Старовокзальной – далеко не единичный случай.

«Случай этот, увы, не единичный. Из чего можно сделать вывод, что Виталий Владимирович и мэром-то стал исключительно ради того, чтобы распродавать столичное хозяйство. А до того выступал против, чтобы ничего не продали без него», – подчеркивается в статье.

Там также отмечается, что с особой силой процесс «разбазаривания» коммунальной собственности активизировался в последний год – когда Кличко вошел в «крепкий союз» с новым «смотрящим» Денисом Комарницким.

«Нужные связи в верхах и в правоохранительных органах позволяют этой парочке в наглую грабить киевлян, не опасаясь никаких последствий. Журналисты сообщали о “распиле” 6 млрд гривень на строительстве Подольского мостового перехода. О получении за откаты разрешений на незаконное строительство в заповедных зонах. О воровстве на ремонтах дорог и развязок. И распродажа городского имущества - еще один факт из этой цепочки. Наглядно демонстрирующей, что Кличко, Комарницкому и их прихлебателям плевать на киевлян, и к власти в городе они пришли исключительно ради собственного обогащения», – резюмирует издание.

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